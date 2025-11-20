Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza Foto: Cristian Lozano









Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este jueves 20 de noviembre en la provincia de Mendoza, la jornada se presentará con circulación de viento Zonda importante en Malargüe desde las 7 u 8, con velocidades entre 45 y 50 km/h, que se intensifican a partir de las 13 y se extienden hasta las 20.

También habrá Zonda leve en el Valle de Uspallata y zonas de precordillera del Valle de Uco. Desde las 10, ingreso de viento sur de leve a moderado, en zonas Norte y Este desde las 13, con intensificación hacia las 15, con velocidades entre 45 y 50 km/h, principalmente en el Este provincial. Este viento sur persistiría hasta las 2 del viernes, con tendencia a disminuir.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 35 grados, y la mínima a los 17 grados.

Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza En cuanto al viernes 21 de noviembre , la nubosidad será variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 29 grados y la mínima a los 14 grados.

El sábado 22 de noviembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La temperatura máxima rondaría los 33 grados y la mínima los 16 grados.