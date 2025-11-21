21 de noviembre de 2025
Relevamiento por Zonda muestra cuáles son los departamentos más afectados de Mendoza

Defensa Civil anunció el relevamiento de daños que dejó el Zonda en toda la Provincia de Mendoza. En la nota, los departamentos más afectados.

Defensa Civil Mendoza debió trabajar en toda la provincia por el Zonda.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Desde Defensa Civil de la Provincia de Mendoza dieron a conocer este viernes el relevamiento realizado sobre los daños que dejó el Zonda en todo el territorio provincial, destacando que los departamentos más afectados fueron Tupungato, Tunuyán, Malargüe y Luján de Cuyo.

En total, Defensa Civil Mendoza debió intervenir en 280 ocasiones en toda la provincia de Mendoza, en la mayoría de los casos, por caída de árboles y ramas. Como consecuencia de esto, hubo dos episodios, en Godoy Cruz y La Paz, donde distintas personas se salvaron de milagro al chocar producto de las ramas caídas en la calzada.

Además de esto, también hubo desplazamientos por caída de cables y también algunos incendios, la mayoría de estos, en el Valle de Uco.

Relevamiento: los departamentos más afectados por el Zonda

Defensa Civil de la Provincia de Mendoza informó que, según el relevamiento que se realizó este jueves y que se extendió hasta las 8 de este viernes, hubo 280 intervenciones en toda la Provincia de Mendoza.

Viento Zonda, invierno, hojas, tierra, alergias, ramas caídas
El departamento más afectado fue Tupungato, con más de 15 árboles caídos y decenas de ramas en las calles. En total hubo 65 intervenciones.

Otro de los lugares que sufrió el Zonda fue Tunuyán, con 61 desplazamientos y con al menos 57 intervenciones por caídas de árboles. Además, se registraron cuatro incendios en campos.

Los otros dos departamentos que se llevaron la peor parte del Zonda fueron Malargüe y Luján de Cuyo, con 45 y 43 intervenciones respectivamente.

En el resto de la provincia, Defensa Civil también intervino en distintos hechos, la mayoría de ellos por caída de árboles, voladuras de techo e incendios.

Pese a los hechos mencionados con motos que fueron alcanzadas por ramas caídas y que dejaron a cuatro jóvenes heridos (en dos hechos), desde Defensa Civil celebraron que, afortunadamente, el Zonda no dejó heridos de gravedad, debido a que la peor parte del viento llegó al Gran Mendoza en pleno horario laboral, y con gran parte de la población en la calle.

