Relevamiento por Zonda muestra cuáles son los departamentos más afectados de Mendoza

Desde Defensa Civil de la Provincia de Mendoza dieron a conocer este viernes el relevamiento realizado sobre los daños que dejó el Zonda en todo el territorio provincial, destacando que los departamentos más afectados fueron Tupungato, Tunuyán, Malargüe y Luján de Cuyo.
En total, Defensa Civil Mendoza debió intervenir en 280 ocasiones en toda la provincia de Mendoza, en la mayoría de los casos, por caída de árboles y ramas. Como consecuencia de esto, hubo dos episodios, en Godoy Cruz y La Paz, donde distintas personas se salvaron de milagro al chocar producto de las ramas caídas en la calzada.
Además de esto, también hubo desplazamientos por caída de cables y también algunos incendios, la mayoría de estos, en el Valle de Uco.
Relevamiento: los departamentos más afectados por el Zonda
Defensa Civil de la Provincia de Mendoza informó que, según el relevamiento que se realizó este jueves y que se extendió hasta las 8 de este viernes, hubo 280 intervenciones en toda la Provincia de Mendoza.
El departamento más afectado fue Tupungato, con más de 15 árboles caídos y decenas de ramas en las calles. En total hubo 65 intervenciones.
Otro de los lugares que sufrió el Zonda fue Tunuyán, con 61 desplazamientos y con al menos 57 intervenciones por caídas de árboles. Además, se registraron cuatro incendios en campos.
Los otros dos departamentos que se llevaron la peor parte del Zonda fueron Malargüe y Luján de Cuyo, con 45 y 43 intervenciones respectivamente.
En el resto de la provincia, Defensa Civil también intervino en distintos hechos, la mayoría de ellos por caída de árboles, voladuras de techo e incendios.
Pese a los hechos mencionados conmotos que fueron alcanzadas por ramas caídas y que dejaron a cuatro jóvenes heridos (en dos hechos), desde Defensa Civil celebraron que, afortunadamente, el Zonda no dejó heridos de gravedad, debido a que la peor parte del viento llegó al Gran Mendoza en pleno horario laboral, y con gran parte de la población en la calle.