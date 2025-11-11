11 de noviembre de 2025
{}
Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda en algunos departamentos. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este martes 11 noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo con viento Zonda durante la madrugada, desde las 7 h en toda la cordillera, afectando posteriormente a Malargüe y Valle de Uspallata, con ráfagas promedio de 40 km/h entre las 14 h y las 20 h.

A partir de las 8 de hoy, ingresará viento del sur en la zona Sur, alcanzando la zona Nordeste a las 11, con ráfagas promedio de 40 km/h. Se mantendrá durante toda la jornada y disminuirá hacia la medianoche.

La jornada amanece con los restos de la tormenta en la zona Sur, con lluvia en el sur del Valle de Uco y en La Paz. Mejora gradualmente desde las 11, con cielo despejado durante la tarde. Hacia la medianoche, cielo seminublado en la zona Este.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 24 grados y la mínima a los 10 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Para el miércoles 12 de noviembre habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas. La máxima sería de 20 grados y la mínima de 8 grados.

