Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo

Por Sitio Andino Departamentales







El Sunset 2025 de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) fue suspendido nuevamente por malas condiciones climáticas. El evento, que celebra sus 64 años de trayectoria, se hará en el mismo predio, pero este viernes.

"Debido a incidencias climáticas, el evento será reprogramado. Nueva fecha: viernes 21 de noviembre", indicaron desde la organización. La celebración se iba a realizar el jueves 13 de noviembre, pero se suspendió por probabilidad de tormentas; ahora el impedimento fue el viento.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 17.10.54 Nueva reprogramación del Sunset 2025 de la CIAT en Tunuyán Por medio de un comunicado, desde la CIAT confirmaron que el evento que cada año reúne a productores, empresarios, autoridades y referentes del Valle de Uco, se realizará el 21 de noviembre a partir de las 18 horas en el Espacio Republic, ubicado en Pueyrredón 50.

La decisión se tomó tras conocerse la suspensión de las clases en el sur mendocino y el Valle de Uco por ráfagas de vientos Zonda y Sur, en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE).