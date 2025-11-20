20 de noviembre de 2025
Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo

La Cámara de Comercio de Tunuyán tuvo que postergar otra vez el evento para celebrar su aniversario. Cuándo se realizará.

Por Sitio Andino Departamentales

El Sunset 2025 de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) fue suspendido nuevamente por malas condiciones climáticas. El evento, que celebra sus 64 años de trayectoria, se hará en el mismo predio, pero este viernes.

"Debido a incidencias climáticas, el evento será reprogramado. Nueva fecha: viernes 21 de noviembre", indicaron desde la organización. La celebración se iba a realizar el jueves 13 de noviembre, pero se suspendió por probabilidad de tormentas; ahora el impedimento fue el viento.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 17.10.54

Nueva reprogramación del Sunset 2025 de la CIAT en Tunuyán

Por medio de un comunicado, desde la CIAT confirmaron que el evento que cada año reúne a productores, empresarios, autoridades y referentes del Valle de Uco, se realizará el 21 de noviembre a partir de las 18 horas en el Espacio Republic, ubicado en Pueyrredón 50.

La decisión se tomó tras conocerse la suspensión de las clases en el sur mendocino y el Valle de Uco por ráfagas de vientos Zonda y Sur, en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE).

