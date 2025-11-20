20 de noviembre de 2025
Tunuyán moderniza su flota con una inversión de $320 millones: dos camiones, utilitarios y 4×4

La renovación en Tuinuyán incluye vehículos para servicios, prevención y tareas en zonas de montaña. Anticipó además, la construcción de 152 nuevas viviendas.

Respecto a estas adquisiciones, Andraos comentó: "Presentamos hoy ante la comunidad cinco nuevas adquisiciones. Hemos adquirido dos camiones, una camioneta Kangoo multiuso y dos camionetas, una para preventores y la otra 4×4 que tendrá diversas funciones en el área de servicios, sobre todo para alta montaña"."Esto es renovación, es capacidad de respuesta, es la capacidad de ahorrar a largo plazo. Cuidándolos tienen una utilidad bastante larga", comunicó.

Sobre los beneficios, reconoció que esta inversión plenamente del municipio, "mejora la calidad del servicios y le dan seguridad al personal municipal".También detalló que "se han comprado de contado, se pagaron 320 millones de pesos".

Sobre obras que están en marcha en el departamento explicó, "en materia de obra pública hemos tenido un año histórico. Van haber 152 nuevas casas en el departamento", anticipó como uno de los grandes avances.

Tunuyán adquirió cinco nuevos vehículos para el municipio

Embed - Tunuyán adquirió 5 vehículos 0km: "Se compraron de contado por 320 millones de pesos"

