Reinas de la Vendimia: el gasto extra que afrontan las soberanas por vivir en "el interior".

Llevar los atributos de la Fiesta de la Vendimia es un orgullo, pero en 2026 tiene un "impuesto a la distancia". Al ser de San Rafael y Tunuyán , la reina y virreina enfrentan un desafío económico: financiar su alojamiento en el Gran Mendoza . Ante esto, sus municipios decidieron "auxiliar" a las soberanas con estos gastos.

Este año, tal como ha ocurrido en otras oportunidades , ambas soberanas son del "interior" de la provincia, por ello, al ser consultado por Sitio Andino sobre quién paga el alojamiento de las reinas, cada vez que deben cumplir con una actividad oficial, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca , fue contundente: "Cada una se hacerse cargo del alojamiento y de sus gastos. Por ello, a lo largo de su gestión se les paga un sueldo".

La reina y virreina deben pagar el alojamiento cada vez que cumplen con su agenda en el Gran Mendoza.

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Las representantes perciben haberes mensuales otorgados por el Gobierno provincial, equiparados a las categorías 08 y 10 de la Administración Pública central. Estos sueldos oscilan actualmente entre los $750.000 y $800.000, aproximadamente .

El escenario actual contrasta con el del 2025, ya que la reina (de Las Heras) y la virreina (de General Alvear) resolvieron la estadía mediante una convivencia privada: Sofía Perfumo (oriunda de General Alvear) se alojó durante su gestión en la casa de la Alejandrina Funes , por lo que así resolvieron ese "gasto extra". Entre ellas, se gestó una hermosa amistad, más allá de compartir el reinado.

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Este año, al no existir esa solución y ante el costo que implica hospedarse en hoteles céntricos (donde ya ha estado alojada la Reina Nacional), los municipios de origen decidieron intervenir y brindarles un respaldo económico, al menos, en ese aspecto.

Este apoyo busca que las jóvenes puedan enfocarse en su rol -que incluye proyectos de salud, inclusión y educación- sin que la distancia geográfica licúe sus haberes desde el inicio del mandato.

Las soberanas mantienen una agenda marcada; pasan la mayor parte del tiempo en sus departamentos liderando iniciativas comunitarias, pero viajan constantemente a la Ciudad para actos protocolares y promoción turística.