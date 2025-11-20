Tragedia en Malargüe: una ciclista murió tras caer cuando un perro salió a la calle

Fatal accidente en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Una mujer de 60 años falleció esta tarde en el barrio Gustavo Bastías, al suroeste de Malargüe, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras caer de su bicicleta. Según los primeros datos, la caída se habría producido cuando un perro de mediano porte salió desde una vivienda y la sorprendió, desencadenando el trágico episodio.

La víctima, identificada como Silvia Díaz, circulaba sola en bicicleta por calle Los Choiqueros hacia el norte. A pocos metros de la esquina con Martín Zapata, y según algunos datos, el perro irrumpió desde una vivienda ubicada al oeste de calle Zapata, provocando la caída de la mujer sobre la calzada hormigonada.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 21.41.36 Accidente y fallecimiento en Malargüe Vecinos alertaron a la guardia del Hospital Malargüe, y una ambulancia llegó al lugar con el médico Lucas Flamarique, quien inició maniobras de RCP debido a que la mujer se encontraba inconsciente. Pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento por paro cardiorrespiratorio.

En el lugar trabajó personal policial, el fiscal de Malargüe y el Ayudante de Fiscalía, quienes realizaron las primeras averiguaciones. El caso fue caratulado como “Averiguación Homicidio Culposo”. Díaz era vecina del sector y vivía a unos doscientos metros del sitio del hecho.

Se investiga si el perro efectivamente atacó a la mujer o si sólo provocó la caída, algo que deberá determinar la investigación en curso.