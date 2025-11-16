El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel.

Este lunes terminará el juicio contra Adrián Ocampo (52), el hombre que en el 2013 causó la muerte de un hombre y su hija cuando manejaba con un avanzado estado de alcoholemia y quien estuvo 12 años prófugo tras escapar de la provincia luego de recibir la libertad.

El accidente vial que causó la muerte de Juan Manuel Viudez (62) y su hija María Laura (39) causó una enorme repercusión en la provincia de Mendoza y fue uno de los primeros expedientes judiciales en ser calificado como homicidio simple con dolo eventual.

Polo judicial Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Pocos días para el veredicto Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

Justamente en el marco de esa lucha judicial, un juez le otorgó la libertad al entender que el hecho era un homicidio culposo y aprovechando ese revés judicial a la fiscalía, el acusado se fugó.

Ahora, tras ser recapturado en febrero de este año, fue juzgado y este lunes se sabrá la sentencia en el juicio.

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

El trágico accidente vial ocurrió el 11 de febrero del 2023 en el Acceso Este de Guaymallén, donde Ocampo manejaba ebrio y en contramano.

Ocampo, Accidente Acceso Este - 333699 El juicio pondrá fin a una larga investigación por el accidente vial ocurrido en el 2013.

Desde ese día, Ocampo, que salvó su vida en el siniestro, quedó en medio de una batalla legal entre la fiscal del caso, Claudia Ríos, y la Jueza Alejandra Mauricio.

La primera entendió que el caso estaba enmarcado en un doble homicidio simple con dolo eventual, pero la autoridad máxima entendía que el hecho era un simple homicidio culposo, cuyo delito es excarcelable.

Entonces, la magistrada decidió liberar al sospechoso, ordenando que siguiera el caso bajo el régimen de prisión domiciliaria. Esto fue aprovechado por Ocampo, que violó esas normas y se fugó.

De esta forma, Ocampo estuvo 12 años prófugo, hasta que en febrero fue detenido en Bolivia. Tras ser extraditado, ahora está siendo juzgado.

En ese sentido, este lunes el juez Aníbal Crivelli dará a conocer el fallo, que incluirá una respuesta al pedido de la defensa de declarar prescripta la causa contra Ocampo. Lo cierto es que el acusado arriesga una pena de hasta 50 años de cárcel.