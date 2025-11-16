16 de noviembre de 2025
estuvo 12 años prófugo

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

Este lunes dan a conocer la sentenencia en el juicio contra Adrián Ocampo (52), juzgado por matar a padre e hija en un accidente vial.

El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel. 

 Por Pablo Segura

Este lunes terminará el juicio contra Adrián Ocampo (52), el hombre que en el 2013 causó la muerte de un hombre y su hija cuando manejaba con un avanzado estado de alcoholemia y quien estuvo 12 años prófugo tras escapar de la provincia luego de recibir la libertad.

Ahora, tras ser recapturado en febrero de este año, fue juzgado y este lunes se sabrá la sentencia en el juicio.

El trágico accidente vial ocurrió el 11 de febrero del 2023 en el Acceso Este de Guaymallén, donde Ocampo manejaba ebrio y en contramano.

Ocampo, Accidente Acceso Este - 333699
El juicio pondrá fin a una larga investigación por el accidente vial ocurrido en el 2013.

Desde ese día, Ocampo, que salvó su vida en el siniestro, quedó en medio de una batalla legal entre la fiscal del caso, Claudia Ríos, y la Jueza Alejandra Mauricio.

La primera entendió que el caso estaba enmarcado en un doble homicidio simple con dolo eventual, pero la autoridad máxima entendía que el hecho era un simple homicidio culposo, cuyo delito es excarcelable.

Entonces, la magistrada decidió liberar al sospechoso, ordenando que siguiera el caso bajo el régimen de prisión domiciliaria. Esto fue aprovechado por Ocampo, que violó esas normas y se fugó.

De esta forma, Ocampo estuvo 12 años prófugo, hasta que en febrero fue detenido en Bolivia. Tras ser extraditado, ahora está siendo juzgado.

En ese sentido, este lunes el juez Aníbal Crivelli dará a conocer el fallo, que incluirá una respuesta al pedido de la defensa de declarar prescripta la causa contra Ocampo. Lo cierto es que el acusado arriesga una pena de hasta 50 años de cárcel.

