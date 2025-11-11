Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

El cuerpo deCecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena, en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, quien declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.
La confirmación forense: restos calcinados a más de 800 grados
Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y agregó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.