11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Pocos días para el veredicto

Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

Una perito forense detalló que los restos del cuerpo de Cecilia Strzyzowski presentaban signos de calcinación a más de 800 grados.

Avanza el juicio por Cecilia Strzyzowski

Por Sitio Andino Policiales

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena, en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, quien declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.

La confirmación forense: restos calcinados a más de 800 grados

Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y agregó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.

Lee además
Efectivos del área de cibercrimen expusieron ante el tribunal detalles impactantes
Audiencia

"Qué pasa con el alma en una muerte violenta": las escalofriantes búsquedas en redes de César Sena

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia
Testimonios

Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen
chanchería, clan sena
Chanchería del clan Sena

Acerca de la extrema temperatura utilizada, Ginarte explicó que los restos encontrados "mostraban signos de calcinación, no de carbonización", motivo por el cual se dificultó la obtención de ADN.

El avance del juicio y la posible fecha del veredicto

Briend también indicó que existe la posibilidad de que el veredicto se dé a conocer antes de lo previsto ante el avance del debate: "Creo que el viernes tenemos fallo".

Cecilia Strzyzowski
El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas

En la audiencia de este lunes también declaró Francisco Rodolfo Ríos, dueño de un campo situado en Campo Rossi Sur, aledaño a una propiedad de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

A su vez, expusieron una hermana del acusado Gustavo Obregón, una profesora de costura de la escuela del barrio Emerenciano y un perito en criminalística jubilado.

cesar sena
César Sena, uno de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

