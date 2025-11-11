Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena , en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, quien declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia .

Gustavo Briend , abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y agregó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales , todas pertenecientes a una mujer .

Acerca de la extrema temperatura utilizada , Ginarte explicó que los restos encontrados " mostraban signos de calcinación, no de carbonización ", motivo por el cual se dificultó la obtención de ADN .

Briend también indicó que existe la posibilidad de que el veredicto se dé a conocer antes de lo previsto ante el avance del debate: "Creo que el viernes tenemos fallo".

En la audiencia de este lunes también declaró Francisco Rodolfo Ríos, dueño de un campo situado en Campo Rossi Sur, aledaño a una propiedad de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

A su vez, expusieron una hermana del acusado Gustavo Obregón, una profesora de costura de la escuela del barrio Emerenciano y un perito en criminalística jubilado.

cesar sena César Sena, uno de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.