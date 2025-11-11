11 de noviembre de 2025
Femicidio en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio y apuntan a su pareja por el crimen

La mujer de 39 años fue encontrada semienterrada en una zona arbolada de un camping. Por el femicidio, el hombre fue imputado y quedó detenido.

Por Sitio Andino Policiales

Un nuevo femicidio sacude a la Argentina. La víctima es Débora Bulacio, una joven de 39 años que se encontraba desaparecida desde el sábado en la ciudad de Necochea. La Policía confirmó el hallazgo del cuerpo en la zona conocida como "Lago de los Cisnes", donde había sido vista por última vez junto a su novio Ángel Gutierrez.

Los escalofriantes detalles del femicidio en Necochea

Las cámaras de seguridad registraron a su pareja arrastrando una bolsa negra hacia el lugar durante la madrugada del domingo. El cuerpo de Bulacio fue encontrado semienterrado en una zona arbolada del camping Miguel Lillo, un área de densa vegetación, con árboles, ramas caídas y caminos de arena.

femicidio, necochea
El cadáver presentaba golpes, por lo que se confirmó el femicidio. Mientras tanto, el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20, se trasladó a la escena del crimen para realizar el reconocimiento. "El detenido fue indagado", afirmó el funcionario en diálogo con la prensa.

El imputado fue acusado por homicidio doblemente agravado por el vínculo preexistente y por mediar violencia de género, y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

"Estaba enterrada al lado del camping", precisó el fiscal Pierrestegui

"Estaba enterrada al lado del camping", precisó Pierrestegui, quien además agregó: "El cuerpo de la víctima estaba vestido".

Fuente: NA

