Nueva víctima fatal tras un accidente vial en Guaymallén

Una mujer de 62 años falleció trágicamente al ser embestida por una moto, en un accidente vial ocurrido en la noche del lunes en Guaymallén, en tanto que la damnificada falleció horas después en el hospital, cuando los médicos intentaban reanimarla.

El siniestro ocurrió minutos después de las 21 en Félix Suárez y Capilla de Nieve de Guaymallé n, donde la damnificada, Pastora Achata (62), fue embestida por una moto.

El conductor del rodado menor también sufrió heridas y debió ser trasladado de urgencia al hospital Lagomaggiore, donde permanece internado en estado de observación. Al ser sometido a un control de alcoholemia, el resultado fue negativo.

Según las primeras pericias, Achata fue atropellada por una moto Keller 150cc cuando intentaba cruzar la calle Félix Suárez de sur a norte, frente a la plaza del barrio Nueva Esperanza, en Guaymallén.

La violencia del choque provocó que la mujer sufriera heridas de suma gravedad y quedara tendida en el piso, inconsciente.

Por ende, vecinos de la zona auxiliaron a la mujer y luego la trasladaron a un hospital, donde lamentablemente horas después falleció.

Por su parte, el conductor de la moto, Martín González (32), también debió ser asistido por politraumatismos varios, por lo que quedó internado en el hospital Lagomaggiore.