Adopción de adolescentes en Mendoza: una elección de amor que desafía mitos y prejuicios.

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción , una fecha especial para recordar que un hogar es un derecho fundamental para cada niño, niña y adolescente. Mientras la balanza en la provincia de Mendoza aún se inclina hacia la preferencia por los bebés, hay un sector que lucha por visibilidad: los adolescentes .

Las cifras parciales de 2025, aunque bajas (5 vinculaciones de adolescentes (en agosto) contra 3 en todo 2024), marcan una tendencia esperanzadora en la adopción de chicos mayore s.

Sin embargo, la realidad es que muchos jóvenes agotan sus instancias de espera en el sistema. Es en este contexto de necesidad donde emergen historias poderosas como las de Lorena y Noelia, madres solteras que se convirtieron en familias monoparentales al elegir el corazón sobre la edad para iniciar su proceso de adopción.

Lorena es mendocina y durante mucho tiempo soñaba con ser madre , pero no mediante la adopción. La maternidad por adopción era una idea lejana, de hecho, nunca estuvo inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). Sin embargo, todo cambió un día casual en un hogar, donde estaba alojado Alejandro, uno de los tantos chicos que esperaba ser adoptado.

Adopción de adolescentes: si bien las preferencias son los bebés, se afianzan las vinculaciones de adolescentes.

Ese día, Lorena fue al lugar para llevar unas donaciones y ni bien ingresó, Alejandro la abrazó y no se despegó de ella. Uno de los chicos que compartía con él le consultó quién era esa mujer y la respuesta del menos cambió la historia de Lorena para siempre: "Abrazado a mí, Alejandro contestó, ella va a ser mi mamá", contó Lorena.

Ese instante fue la chispa. Al descubrir que Alejandro estaba en Convocatoria Pública—el llamado final cuando no hay postulantes inscriptos—Lorena actuó por convicción e inició el proceso formal de adopción. Desde entonces conviven y son inseparables.

Frente a su experiencia, Lorena aconseja a los que aún tienen dudas en adoptar adolescente que "derriben los mitos y prejuicios que rodean a la adopción de jóvenes".

lorena y su hijo 2 Lorena junto a su hijo Alejandro, inseparables.

"Hay una persona del otro lado que necesita sentirse hijo nuevamente, necesita ser amado y tener un hogar", reflexionó.

A la hora de dar cuenta de sus desafíos, Lorena contó que lo que más le costó fue construir la confianza, enseñarle que ella era un apoyo permanente. Hoy, la alegría es mutua: "Es un chico muy alegre que ha sabido transformar su historia. Todos los días aprendo mucho de él."

hijo adoptivo 3 Alejandro, desde el primer momento, eligió a Lorena como madre.

Lorena resumió su experiencia: "Desde el momento en que hay dos personas que quieren ser felices, ser madre e hijo, nada puede salir mal en la adopción."

Noelia y la adopción de una mujercita

Noelia es docente de Buenos Aires, sintió el llamado a darle familia a una adolescente, porque sabe que son "los últimos en ser elegidos". Su odisea judicial y emocional para la adopción de Candela (mendocina) cruzó fronteras provinciales.

Su primer encuentro con la adolescente que hoy tiene 16 años fue un momento cumbre: "Pensé encontrarme con una niña y era ya toda una mujercita", contó Noelia que hoy vive con la menor en Bueno Aires.

Luego, la mujer contó que uno de los obstáculos más frecuentes a la hora de adoptar a un adolescente tiene que ver con los mitos que giran en torno a la adopción. "Tienen que informarse y derribar ideas falsas, como que un chico más grande 'trae más problemas de su vida anterior'", expresó.

El desafío principal fue la prueba de permanencia. "Los adolescentes te prueban todo el tiempo para ver tu amor incondicional," comentó. Sin embargo, la recompensa fue incalculable: el primer mensaje donde Candela la llamó "mamá" y su orgullo al presentarla.

noelia y candela merendando en mendoza Su primera merienda, juntas en Mendoza.

"No es difícil criar a una adolescente sola... Somos compañeras, amigas, madre e hija, compinches, jugamos y nos reímos a carcajadas...", expresó sobre su día a día.

Desde su experiencia, la mujer hace un llamado a la sociedad: "Recomiendo que las familias... se animen a darle una familia a los niños y adolescentes mayores de 9 años. Ellos y ellas también merecen ser queridos y respetados".

noelia y candela, rumbo a buenos aires Noelia y Candela, primer viaje en avión hacia Buenos Aires.

Estas historias son un testimonio vibrante de que la adopción es un acto de valentía y amor profundo que no conoce barreras de edad, y que las familias monoparentales son una fuerza vital en la construcción de hogares.