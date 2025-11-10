Alta Montaña: amplio operativo para despejar la Ruta 7 tras el fatal accidente vial

Personal trabaja en la Ruta 7 para remover los vehículos y liberar la calzada

Tras el grave accidente vial ocurrido en Alta Montaña durante la noche del domingo, este lunes por la tarde continúa el operativo para despejar la Ruta Nacional Nº7 , que permanece totalmente cortada . Personal especializado trabaja en el lugar del trágico hecho, ubicado a la altura del kilómetro 1090.

El objetivo de las tareas es liberar la calzada , ya que los dos camiones involucrados en la colisión frontal quedaron sobre la ruta tras el impacto. Según informaron las autoridades, grúas y equipos pesados trabajan en el sitio, aunque las labores resultan complejas .

investigan cómo murió El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

tragedia Las identidades de las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

Un violento accidente vial se registró alrededor de las 0.10 de este lunes en el kilómetro 1090 de la Ruta Nacional 7 , a la altura de Uspallata, dejando como saldo a dos camioneros muertos, luego de colisionar de frente y de que se incendiaran por completo sus vehículos, generando un fuerte operativo de emergencia en la zona.

Un vehículo menor también resultó involucrado en el siniestro, aunque afortunadamente los cuatro ocupantes, entre ellos un menor de 8 años, resultaron ilesos.

Según las primeras pericias del siniestro, el camión con patente argentina, al mando de Heredia, circulaba con una carga de Alfafa de Mendoza hacia Chile y por causas que se intentan esclarecer, a la altura del kilómetro 1.090 se abrió de carril, chocando de frente con un camión Volvo al mando de Modesti, quien circulaba hacia nuestra provincia con una carga de cubiertas y un auto.

Accidente vial Alta Montaña (8) Trágico accidente vial en Alta Montaña

Como consecuencia del choque, un Renault Megane, dominio FTN402, que circulaba de oeste a este, chocó de atrás al camión Volvo.

Casi al mismo tiempo, los dos transportes de carga comenzaron a incendiarse completamente, por lo que los camioneros no pudieron salir. Cuando la policía y bomberos llegaron al lugar, ya era tarde. Los dos rodados estaban envueltos en llamas.

Bomberos, personal del CEO y unidades de rescate trabajaron intensamente en el lugar, aunque no pudieron intervenir de inmediato debido a la magnitud del fuego que consumía las cabinas de los camiones.

accidente camiones alta montaña choque El trágico accidente vial en Alta Montaña entre dos camiones dejó como saldo a dos hombres fallecidos

El incendio obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos de la ruta, con cortes preventivos en la subida y bajada de Uspallata, y coordinación con el paso internacional hacia Chile, que también fue cerrado temporalmente.

Los ocupantes del auto fuera de peligro

Según confirmaron fuentes oficiales, los cuatro ocupantes del vehículo menor fueron asistidos sin lesiones graves, aunque permanecieron bajo observación médica.

En tanto, los dos camiones siniestrados quedaron a un costado oeste de la ruta, completamente destruidos por el fuego. De acuerdo con las primeras pericias, uno de los camiones que se dirigía de Mendoza a Chile habría intentado adelantarse, impactando de frente con el otro que circulaba en sentido contrario.

Camión incendiado accidente alta montaña Según confirmaron fuentes oficiales, los cuatro ocupantes del vehículo menor fueron asistidos sin lesiones graves

El hecho se encuentra bajo investigación y las autoridades del Ministerio de Seguridad trabajan en el relevamiento de la zona para determinar las causas exactas del siniestro.

Quienes eran las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

El trágico accidente vial en Alta Montaña entre dos camiones dejó como saldo a dos hombres fallecidos, en tanto que cuatro integrantes de una familia mendocina salvaron su vida de milagro y afortunadamente se encuentran fuera de peligro, siendo sometidos a distintos estudios por precaución.

Las víctimas fatales fueron los dos camioneros, identificados como Andrés Astudillo González, oriundo de Chile y Fernando Sebastián Heredia, domiciliado en Parque Chacabuco, Buenos Aires.

Por su parte, la familia involucrada en el siniestro está domiciliada en San Martín. Se trata de Gastón Modesti (38), su pareja Mariet DaianaTorfe (38), la hija de ambos de 8 años y una mujer de 44 años, identificada como Mariana Giménez (con domicilio en Guaymallén).