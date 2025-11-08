8 de noviembre de 2025
Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

El choque frontal ocurrido en la Ruta 153, cerca de Monte Comán, tuvo única víctima fatal. Se investigan las causas del accidente.

Este sábado, un fatal accidente vial tuvo lugar en San Rafael, cuando una camioneta y un camión de transporte de origen brasileño chocaron de frente sobre la Ruta 153, a unos 5 kilómetros de Monte Comán. Aunque aún se investigan las causas del hecho, se confirmó que el conductor del rodado menor falleció.

Fatal accidente vial en San Rafael: murió un hombre de 77 años

Pasadas las 14, un camión conducido por un ciudadano brasileño circulaba de norte a sur por la Ruta 153 cuando, por razones que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger impactó de frente contra el rodado mayor. Como consecuencia del choque, Lorenzo Zapata, de 77 años y conductor del vehículo menor, falleció en el lugar. El deceso fue constatado por personal médico que arribó a la zona.

Si bien la Policía intenta determinar el origen del accidente, un testigo clave -otro camionero brasileño que circulaba por delante del vehículo mayor- declaró que el conductor de la camioneta primero colisionó con el eje trasero de su camión Scania y luego impactó de manera frontal contra un segundo camión Mercedes Benz.

En el lugar trabaja el ayudante fiscal de turno, quien dispuso una exhaustiva investigación para esclarecer el caso.

