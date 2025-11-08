8 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inmunización

Campañas de vacunación en Mendoza: calendario completo y dónde aplicarse

Las campañas de vacunación en la provincia de Mendoza están vigentes todos los días del año. Son gratuitas y no es necesaria la orden médica para su aplicación.

Campañas de vacunación en Mendoza: calendario completo y dónde aplicarse.

Campañas de vacunación en Mendoza: calendario completo y dónde aplicarse.

Foto: Megasalud
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza mantiene activas sus campañas de vacunación, siguiendo el Calendario Nacional de Vacunación, que es la herramienta fundamental para prevenir enfermedades. Un dato a tener en cuenta es que todas las vacunas del Calendario son gratuitas y obligatorias y, como política sanitaria, no requieren orden médica para su aplicación.

La mayoría de las dosis se pueden obtener en el Vacunatorio Central y en una amplia red de hospitales y centros asistenciales (Centros de Salud o CAPS) de toda la provincia que cuenten con un vacunatorio.

Lee además
Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza
La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Bebés:

La inmunización comienza desde el primer día:

  • Recién Nacido: Hepatitis B y BCG.

  • 2 meses: 1º dosis de Pentavalente, IPV (Salk), VCN-13, y Rotavirus.

  • 3 meses: 1º dosis de Antimeningocócica Cuadrivalente.

  • 4 meses: 2º dosis de Pentavalente, IPV (Salk), VCN-13, y Rotavirus.

  • 5 meses: 2º dosis de Antimeningocócica Cuadrivalente.

  • 6 meses: 3º dosis de Pentavalente, IPV (Salk), y Antigripal (desde los 6 meses).

  • 12 meses: 1º dosis de SRP, Dosis Única de Hepatitis A, y Refuerzo VCN-13.

  • 15 meses: 1º dosis de Varicela, Refuerzo Pentavalente y Refuerzo Antimeningocócica Cuadrivalente.

CALENDARIO vacuna 1
Vacunación en bebés: desde el primer día de nacimiento deben recibir sus dosis correspondientes.

Vacunación en bebés: desde el primer día de nacimiento deben recibir sus dosis correspondientes.

Niños y Adolescentes:

Es fundamental que los niños y adolescentes completen sus esquemas al llegar a las edades clave:

  • Niños que cumplen 5 años en el presente año: 2º dosis de SRP y Varicela, Refuerzo de IPV (Salk), y Dosis Única de DPT.

  • Adolescentes que cumplen 11 años en el presente año: Dosis Única de dTap (Triple Bacteriana Acelular), VPH (Virus del Papiloma Humano), y Antimeningocócica Cuadrivalente.

CALENDARIO vacuna 2
Vacunación en niños y adolescentes.

Vacunación en niños y adolescentes.

Personas gestantes:

La vacunación en el embarazo ofrece protección directa al bebé:

  • Vacunas esenciales: Antigripal, Triple Bacteriana Acelular (dTap), y Vacuna contra Virus Sincicial Respiratorio.

  • Otras dosis: Hepatitis B (iniciar o completar esquema) y Vacuna Covid 19 (recomendada en todos los embarazos).

CALENDARIO 3 (2)
Vacunación para gestantes.

Vacunación para gestantes.

Adultos:

Los adultos también necesitan actualizar su protección:

  • Grupos de riesgo y mayores de 65 años: Antigripal y Antineumocócica.

  • Esquema completo: Doble adultos (Doble Bacteriana) y Hepatitis B.

  • Nacidos a partir de 1965 (no en inmunosuprimidos): SRP 2 dosis.

  • Recomendada: Covid 19 cada 6 meses en mayores de 50 años e inmunosuprimidos.

CALENDARIO 5
Vacunación obligatoria para adultos.

Vacunación obligatoria para adultos.

Calendario de vacunación: a dónde me aplico la vacuna

En Mendoza, la vacunación es accesible y está disponible en múltiples puntos de atención.

  • Vacunatorio Central: es un punto de referencia clave para la aplicación de todas las vacunas del calendario. Está ubicado en Virgen del Carmen de Cuyo 59, Ciudad y funciona de lunes a viernes, de 8 a 16.

  • Hospitales públicos: la mayoría de los hospitales cuentan con un área de vacunación abierta al público para aplicar las dosis gratuitas.

  • Centros de Salud (CAPS): Se han reportado operativos en diversas zonas, incluyendo San Martín, Tunuyán, y Las Heras, acercando las dosis a la comunidad.

Un dato a tener en cuenta es que al concurrir a inmunizarse, es importante llevar el carnet de vacunación para verificar y registrar las dosis.

Temas
Seguí leyendo

Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre

Fuerte temporal azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay

Día del Trabajador Municipal: cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 8 de noviembre

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 8 de noviembre

De San Carlos al estrellato: Lautaro Rodríguez, el mendocino que marcó 9 goles con la selección argentina

LO QUE SE LEE AHORA
La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Las Más Leídas

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 22 de agosto en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas.
Amplia participación

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Te Puede Interesar

El INV autorizó a las bodegas a la venta y exportación de vino varietal en cualquier momento del año
Motosierra

Controversia por la desregulación del INV: el vino argentino ante un cambio histórico

Por Marcelo López Álvarez
Campañas de vacunación en Mendoza: calendario completo y dónde aplicarse.
Inmunización

Campañas de vacunación en Mendoza: calendario completo y dónde aplicarse

Por Natalia Mantineo
Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Por Sitio Andino Policiales