8 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 8 de noviembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 8 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 8 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 8 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 8 de noviembre de 9 a 18 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 7 de noviembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 8 de noviembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 6 de noviembre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 5 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 4 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 3 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 2 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 1 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 31 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 30 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 29 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Las Más Leídas

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

AC/DC agotó las entradas y confirma nuevos shows en River: fechas y precios 
Furor

AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Talento mendocino

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Te Puede Interesar

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Por Sofía Pons
Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Por Juan Pablo Strappazzon
Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo