8 de noviembre de 2025
{}
Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas aisladas hacia la noche. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil

Desde las 16, probabilidad de lluvias en Malargüe, que se extienden hacia el oeste del Valle de Uco. Hacia la noche y madrugada, afectarían también San Rafael con precipitaciones débiles. No se descarta caída de granizo pequeño en Malargüe y San Rafael durante la noche. Nevadas en cordillera.

Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 23 grados y la mínima a los 7 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza

  • Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.

