Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este sábado 8 de noviembre en la provincia de Mendoza se aguarda un tiempo con cielo seminublado en la mañana en la zona Sur. Desde el mediodía se extiende la nubosidad hacia el Valle de Uco y Gran Mendoza.
Desde las 16, probabilidad de lluvias en Malargüe, que se extienden hacia el oeste del Valle de Uco. Hacia la noche y madrugada, afectarían también San Rafael con precipitaciones débiles. No se descarta caída de granizo pequeño en Malargüe y San Rafael durante la noche. Nevadas en cordillera.
Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 23 grados y la mínima a los 7 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza
Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.