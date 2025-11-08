Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Este sábado por la mañana, cerca de las 08:47, un delincuente fue filmado robando en “Café Mundial”, en el Pasaje San Martín, pleno centro de la Ciudad. El video se viralizó rápidamente en redes y exigen identificar y detener al responsable.
Este sábado, un video mostró un robo en un conocido local del centro de la Ciudad. El hecho se viralizó y exigen identificar y detener al responsable.
Este sábado por la mañana, cerca de las 08:47, un delincuente fue filmado robando en “Café Mundial”, en el Pasaje San Martín, pleno centro de la Ciudad. El video se viralizó rápidamente en redes y exigen identificar y detener al responsable.
Según informaron desde el personal de Café Mundial, todo comenzó a las 08:47 de la mañana de este sábado, cuando un sujeto con actitud sospechosa se acercó al local ubicado en el Pasaje San Martín.
Las cámaras de seguridad captaron cómo el hombre utilizó lo que aparentemente era un destornillador para abrir una de las pequeñas vitrinas. Aprovechando un momento en que no había personas observándolo, seleccionó varios objetos antiguos, restaurados y de valor, y se los llevó.
Gracias a las imágenes registradas, el personal del café ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Exigen que se identifique y detenga al responsable, además de recuperar los objetos sustraídos, y piden colaboración de quienes puedan aportar información sobre el hecho.
Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.