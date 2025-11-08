Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ciudad | Esta mañana, a las 8:47, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad del tradicional Café Mundial, en el Pasaje San Martín, cuando abría una de sus vitrinas con un destornillador y sustraía antiguas piezas decorativas. Según informaron desde el local, el individuo esperó a que nadie lo observara para actuar y escapó con algunos objetos restaurados que formaban parte del patrimonio visual del café. El hecho fue denunciado ante la Policía Turística, que ya cuenta con las imágenes del sospechoso y trabaja junto a la Policía de Investigaciones para dar con su paradero. Desde el café expresaron su deseo de recuperar las piezas robadas y apelaron al sentido común del responsable: “La historia se mira, no se arranca”. #robo #pasajesanmartín Video: @cafemundial.ar"

