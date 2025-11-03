Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas Foto: Yemel Fil

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó "nubosidad variable, ascenso de la temperatura y probables lluvias y tormentas hacia la noche, además de nevadas en Cordillera". También advirtieron sobre la posible presencia de viento Zonda leve en la precordillera y en el departamento de Malargüe.

tiempo, lluvias, nublado, temperaturas, clima, nudo vial, nubes, tormentas, transito - 498928 La provincia de Mendoza espera la llegada de fuertes tormentas Foto: Cristian Lozano Qué indica el Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la alerta amarilla por fuertes tormentas en Mendoza, con ráfagas de hasta 80 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros. Esta advertencia abarca a seis provincias argentinas, incluyendo a Mendoza.

Embed 3 NOV | Rige alerta de nivel amarillo por tormentas en el centro y oeste del país



Este alerta abarca a seis provincias argentinas por acumulados de entre 20 y 55 mm, ráfagas de hasta 80 km/h y granizo



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/VNr96Kx5Dn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 3, 2025 El martes, el clima cambiará de forma abrupta con el ingreso de un frente frío. Se espera un cielo mayormente nublado, con lluvias y lloviznas durante gran parte del día. Además, la temperatura descenderá y se registrarán vientos moderados del sudeste. En la cordillera continuarán las nevadas. La máxima prevista es de 19°C y la mínima de 14°C.

El miércoles 5 de noviembre, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sector sur y poco cambio en la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 10°C. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento o caída de granizo.