Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Durante toda la semana, la provincia de Mendoza espera la llegada de fuertes tormentas y un marcado período de inestabilidad. Los mendocinos deberán tomar precauciones, ya que se prevén días con altas temperaturas y noches frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el territorio provincial.
Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó "nubosidad variable, ascenso de la temperatura y probables lluvias y tormentas hacia la noche, además de nevadas en Cordillera". También advirtieron sobre la posible presencia de viento Zonda leve en la precordillera y en el departamento de Malargüe.
Qué indica el Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la alerta amarilla por fuertes tormentas en Mendoza, con ráfagas de hasta 80 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros. Esta advertencia abarca a seis provincias argentinas, incluyendo a Mendoza.
El martes, el clima cambiará de forma abrupta con el ingreso de un frente frío. Se espera un cielo mayormente nublado, con lluvias y lloviznas durante gran parte del día. Además, la temperatura descenderá y se registrarán vientos moderados del sudeste. En la cordillera continuarán las nevadas. La máxima prevista es de 19°C y la mínima de 14°C.
El miércoles 5 de noviembre, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sector sur y poco cambio en la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 10°C.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento o caída de granizo.