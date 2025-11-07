7 de noviembre de 2025
De San Carlos al estrellato: Lautaro Rodríguez, el mendocino que marcó 9 goles con la selección argentina

Tiene 18 años y marcó 9 de los 13 goles en el debut de la Selección Argentina de fútbol para ciegos en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile. Los videos.

 Por Luis Calizaya

El fútbol mendocino adaptado vuelve a brillar en el plano internacional gracias a Lautaro Rodríguez, un joven de 18 años oriundo de San Carlos que fue autor de 9 de los 13 goles en su debut con Los Murcielaguitos ante Paraguay, por los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarrollan en Santiago de Chile.

Lautaro Rodríguez, la figura sancarlina que hace historia con Los Murcielaguitos

El pasado miércoles 5 de noviembre, la Selección Argentina juvenil de fútbol para ciegos debutó con un contundente 13-1 frente a Paraguay; buena parte de la goleada fue obra de Lautaro, que conmovió y emocionó tras el partido. “Representar a la Argentina es lo máximo; es indescriptible. Queremos dejar a Argentina en lo más alto”, dijo el jugador, que agradeció el apoyo de su familia, presente en el estadio.

Con el equipo ya clasificado para semifinales -espera un partido ante Brasil tras empatar con Colombia-, Lautaro vive su mejor momento deportivo. Su historia comienza a los 2 años, cuando sufrió el desprendimiento de una retina; luego un coágulo afectó la otra, y quedó completamente ciego a los 7 años.

Pese a esa adversidad, se formó con el apoyo de su familia y la comunidad. En la escuela primaria llegó a ser abanderado y más tarde practicó natación adaptada, donde cosechó múltiples títulos (entre ellos cinco medallas de oro en los Evita 2023). A los 15 años llegó a River Plate y más tarde se incorporó a Los Murcielaguitos, donde hoy brilla.

En diálogo con Noticiero Andino Valle del Uco, su madre, Nancy Montoya, relató: “Él hizo 9 goles. Se emocionó y lloró. Es el único de Mendoza (convocado en Los Murcielaguitos)”.

Con información periodística de Abigail Romo.

