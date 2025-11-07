De San Carlos al estrellato: Lautaro Rodríguez, el mendocino que marcó 9 goles con la selección argentina

De San Carlos al estrellato: Lautaro Rodríguez marcó 9 goles en su debut con Los Murcielaguitos

Por Luis Calizaya







El fútbol mendocino adaptado vuelve a brillar en el plano internacional gracias a Lautaro Rodríguez, un joven de 18 años oriundo de San Carlos que fue autor de 9 de los 13 goles en su debut con Los Murcielaguitos ante Paraguay, por los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarrollan en Santiago de Chile.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Además de ser el único mendocino convocado al seleccionado argentino, Lautaro encarna una historia de vida de superación que, pese a haber perdido la visión a temprana edad, lo llevó a destacarse y alcanzar importantes logros tanto a nivel nacional como internacional gracias al deporte.

Lautaro Rodríguez, la figura sancarlina que hace historia con Los Murcielaguitos El pasado miércoles 5 de noviembre, la Selección Argentina juvenil de fútbol para ciegos debutó con un contundente 13-1 frente a Paraguay; buena parte de la goleada fue obra de Lautaro, que conmovió y emocionó tras el partido. “Representar a la Argentina es lo máximo; es indescriptible. Queremos dejar a Argentina en lo más alto”, dijo el jugador, que agradeció el apoyo de su familia, presente en el estadio.

Lautaro Rodríguez - Los Murcielaguitos (1) Con el equipo ya clasificado para semifinales -espera un partido ante Brasil tras empatar con Colombia-, Lautaro vive su mejor momento deportivo. Su historia comienza a los 2 años, cuando sufrió el desprendimiento de una retina; luego un coágulo afectó la otra, y quedó completamente ciego a los 7 años.

Embed Mañana, sábado 8 de noviembre, los Murcielaguitos jugarán la semifinal frente a Brasil, a las 12 del mediodía.

Se viene un duelo decisivo y el equipo está preparado para dejar todo por los colores del país. — Federación Argentina de Deportes para Ciegos (@FADeC_Oficial) November 7, 2025 Pese a esa adversidad, se formó con el apoyo de su familia y la comunidad. En la escuela primaria llegó a ser abanderado y más tarde practicó natación adaptada, donde cosechó múltiples títulos (entre ellos cinco medallas de oro en los Evita 2023). A los 15 años llegó a River Plate y más tarde se incorporó a Los Murcielaguitos, donde hoy brilla. En diálogo con Noticiero Andino Valle del Uco, su madre, Nancy Montoya, relató: “Él hizo 9 goles. Se emocionó y lloró. Es el único de Mendoza (convocado en Los Murcielaguitos)”. Con información periodística de Abigail Romo.