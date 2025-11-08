8 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día del Trabajador Municipal: cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de noviembre

Cada 8 de noviembre, en Argentina celebra el Día del Trabajador Municipal. Conocé la historia de la efeméride en la nota.

Día del Trabajador Municipal: cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de noviembre

Día del Trabajador Municipal: cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal en Argentina. En una jornada como esta, la efeméride busca reconocer no solo la labor de quienes contribuyen al funcionamiento y bienestar de los municipios, sino también recordar la creación del primer sindicato que los representó hace más de 60 años.

Día del Trabajador Municipal en Argentina: historia de la celebración del 8 de noviembre

Cada 8 de noviembre se homenajea a los trabajadores municipales de todo el país, quienes desempeñan tareas esenciales como la recolección de residuos, limpieza de calles, control del tránsito y atención al público. En esta fecha, suele declararse una jornada no laborable, aunque su aplicación depende de cada provincia o municipio.

Lee además
Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre
Efemérides

Día del Departamento de Tupungato: por qué se celebra cada 8 de noviembre
Fuerte tormenta azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay.
Alerta

Fuerte temporal azotó Misiones y el sur de Brasil y Paraguay
COEMA - Arturo Frondizi
Día del Trabajador Municipal en Argentina: a 66 años de la creación de COEMA.

Día del Trabajador Municipal en Argentina: a 66 años de la creación de COEMA.

El origen de esta efeméride se remonta a la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), cuando 62 organizaciones sindicales impulsaron la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA). La fundación tuvo lugar el 8 de noviembre de 1959, y actualmente continúa agrupando a las federaciones de trabajadores municipales de todo el país.

¿Hay asueto por el Día del Trabajador Municipal hoy?

Con motivo del 8 de noviembre, en la mayoría de las jurisdicciones municipales del país suele otorgar asueto al personal, lo que afecta la prestación de algunos servicios habituales. Aunque en ciertas áreas, como la recolección de residuos, puede mantenerse la actividad, esta jornada sirve para reconocer el trabajo de quienes sostienen el funcionamiento diario de calles, parques y espacios públicos de las comunidades.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 8 de noviembre

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 8 de noviembre en Mendoza

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 8 de noviembre

De San Carlos al estrellato: Lautaro Rodríguez, el mendocino que marcó 9 goles con la selección argentina

Gobierno estudia nuevas normas de tributación para los casinos online en Chile

Buscan familias para la adopción de una niña de 9 años

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

LO QUE SE LEE AHORA
Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Las Más Leídas

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

AC/DC agotó las entradas y confirma nuevos shows en River: fechas y precios 
Furor

AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Talento mendocino

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Te Puede Interesar

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Por Sofía Pons
Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Por Juan Pablo Strappazzon
Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo