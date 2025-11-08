Día del Trabajador Municipal: cuál es su origen y por qué se celebra el 8 de noviembre

Cada 8 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Municipal en Argentina. En una jornada como esta, la efeméride busca reconocer no solo la labor de quienes contribuyen al funcionamiento y bienestar de los municipios, sino también recordar la creación del primer sindicato que los representó hace más de 60 años.

Día del Trabajador Municipal en Argentina: historia de la celebración del 8 de noviembre Cada 8 de noviembre se homenajea a los trabajadores municipales de todo el país, quienes desempeñan tareas esenciales como la recolección de residuos, limpieza de calles, control del tránsito y atención al público. En esta fecha, suele declararse una jornada no laborable, aunque su aplicación depende de cada provincia o municipio.

COEMA - Arturo Frondizi Día del Trabajador Municipal en Argentina: a 66 años de la creación de COEMA. El origen de esta efeméride se remonta a la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), cuando 62 organizaciones sindicales impulsaron la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA). La fundación tuvo lugar el 8 de noviembre de 1959, y actualmente continúa agrupando a las federaciones de trabajadores municipales de todo el país.

¿Hay asueto por el Día del Trabajador Municipal hoy? Con motivo del 8 de noviembre, en la mayoría de las jurisdicciones municipales del país suele otorgar asueto al personal, lo que afecta la prestación de algunos servicios habituales. Aunque en ciertas áreas, como la recolección de residuos, puede mantenerse la actividad, esta jornada sirve para reconocer el trabajo de quienes sostienen el funcionamiento diario de calles, parques y espacios públicos de las comunidades.

