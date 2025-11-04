Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal

En noviembre, Argentina conmemora el Día del Empleado Municipal, recordando la fundación en 1959 de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA). Descubrí cuándo se celebra y por qué esta fecha tiene tanta relevancia.
Día del Empleado Municipal: qué día se celebra
Este año, el Día del Empleado Municipal en Argentina se celebrará el sábado 8 de noviembre, una fecha destinada a reconocer a quienes desempeñan distintas tareas dedicadas a la recolección de basura, limpieza de calles, control de tránsito y la atención al público.