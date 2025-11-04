Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal

4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
En noviembre, Argentina celebra el Día del Empleado Municipal. Descubrí qué día se conmemora y por qué este reconocimiento es tan importante.

Por Sitio Andino Sociedad

En noviembre, Argentina conmemora el Día del Empleado Municipal, recordando la fundación en 1959 de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA). Descubrí cuándo se celebra y por qué esta fecha tiene tanta relevancia.

Fecha del Día del Empleado Municipal y su importancia

Día del Empleado Municipal: qué día se celebra

Este año, el Día del Empleado Municipal en Argentina se celebrará el sábado 8 de noviembre, una fecha destinada a reconocer a quienes desempeñan distintas tareas dedicadas a la recolección de basura, limpieza de calles, control de tránsito y la atención al público.

En varios municipios, esta jornada se considera feriado administrativo, lo que implica que el personal puede gozar del día libre y muchas oficinas quedan cerradas al público.

Por ello, es importante que los vecinos verifiquen previamente en cada municipio si habrá asueto y cuáles servicios continuarán funcionando durante la celebración. / todojujuy

