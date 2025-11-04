4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Apuestas y obra pública

Santa Fe promulga prórroga que prevé la "distribución solidaria" de los recursos provenientes de los juegos de azar

La provincia de Santa Fe extendió por cinco años el esquema que reparte fondos del juego para programas sociales, municipios, salud, discapacidad y bomberos.

Santa Fe promulga prórroga que prevé la “distribución solidaria” de los recursos provenientes de los juegos de azar

Santa Fe promulga prórroga que prevé la “distribución solidaria” de los recursos provenientes de los juegos de azar

Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, Argentina, ha promulgado la Ley N°14.416, una medida que extiende por un período de cinco años la vigencia del esquema de “distribución solidaria” de los recursos generados por la actividad lúdica. Esta legislación regula la asignación de los fondos obtenidos a partir de la explotación o concesión de los juegos de azar regulados, incluyendo los ingresos provenientes de los tres casinos provinciales y las plataformas de juegos por internet.

El juego en Argentina: ¿Cuánto genera y cómo se regula?

La industria del juego está conformada por operadores de casinos y casas de apuestas presenciales y en línea. A su vez, abarca a los desarrolladores de estos productos y plataformas, tales como Pragmatic Play, Evolution Gaming y Relax Gaming entre otros.

Lee además
Interesantes opciones para realizar un curso antes de fin de año. 
inscripciones abiertas

El Instituto Tecnológico Universitario ofrece nuevos cursos: todos los detalles
Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal
Te puede interesar

Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal

Según datos suministrados por el portal Grand View Horizon, el mercado global de apuestas (sin contar el sector presencial) generó ingresos por 78 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 153 mil millones de dólares para 2030. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (2025-2030) del 11,9 % para 2030. Las apuestas deportivas son el segmento más lucrativo, con el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.

En el particular caso de Argentina, estudios realizados por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y Google indican ingresos de alrededor 4 millones de dólares en apuestas deportivas y 1,4 millones de dólares en póker y juegos de casino, cifras exclusivas del sector en línea.

En el país, la regulación de la actividad varía según la Provincia, ya que no existe una ley a nivel federal como en países como Colombia. Consecuentemente, cada región es responsable de determinar la legalidad de las apuestas y la regulación de dicha actividad.

En provincias como la de Santa Fé, por ejemplo, los juegos de azar y apuestas deportivas están permitidas. En 2024, se aprobaron las plataformas en línea que ofrecen servicios. Aunque el gobierno de la provincia se encarga de licitar los permisos para que empresas privadas de dicha vertical operen, los usuarios también pueden acceder a operadores internacionales como Gamdom. Operadores como el anterior han ganado fama alrededor del mundo por ofrecer juegos como Hi-Lo y Dice además de aceptar pagos con criptomonedas. Sin embargo, al ser internacionales, no están regulados por la ley argentina.

En general, debido al alto volumen de ingresos que la industria de las apuestas moviliza, provincias como la de Santa Fe buscan ampliar su marco regulatorio con el objetivo de financiar obras y proyectos sociales.

Entendiendo la Prórroga de la Distribución Solidaria de Utilidades del Juego en Santa Fe

El Decreto N°2.605, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública) el pasado 17 de octubre, formaliza la prórroga de la Ley N°13.385. Esta norma,extiende y ratifica las modificaciones hechas a la Ley de Casinos y Bingos para priorizar y ampliar los destinos sociales de los fondos recaudados.

Este mecanismo de distribución ha sido previamente prorrogado en dos ocasiones anteriores, en los años 2018 y 2022, asegurando la continuidad de su propósito central de mantener una asignación solidaria de las utilidades.

La iniciativa, que fue impulsada por el diputado oficialista Joaquín Blanco, tiene como propósito declarado garantizar que estos ingresos extraordinarios continúen financiando áreas prioritarias del Estado provincial.

La estructura de reparto de los recursos establecida por la Ley N°14.416 es detallada y apunta a diversos sectores sociales e institucionales. El mayor porcentaje (69%) se destina a aquellos fines sociales establecidos en la Ley N°5.110. Un 10% de los fondos se dirige a las municipalidades y comunas, siguiendo el régimen de coparticipación provincial aplicable al Impuesto Inmobiliario.

La distribución solidaria canaliza porcentajes específicos a distintas normativas sociales:

  • 4% a los fines de la Ley Provincial de Discapacidad N°9.325.
  • 4% para la Ley N°11.264 de Donación, Ablación e Implante de Órganos.
  • 4% más para la Ley N°12.967 de Protección integral de menores.
  • 5% a políticas de promoción turística en toda la provincia.
  • 3% al funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios.
  • 1% restante a erogaciones para la infraestructura, equipamiento y mantenimiento del Laboratorio de Especialidades Medicinales Sociedad del Estado (LEMSE).
Temas
Seguí leyendo

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Mudanzas profesionales: en qué casos conviene contratar un servicio especializado

Noviembre Azul y con Bigotes: Mendoza refuerza la prevención del cáncer de próstata

Hoy se celebra el Día Internacional de la UNESCO: conocé su historia y significado

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre

Día del departamento de San Carlos: por qué se celebra hoy, 4 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 4 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia
Testimonios

Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Te Puede Interesar

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Por Sitio Andino Política
Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Por Natalia Mantineo
El caso Viviana VIllegas causó mucha conmoción en General Alvear. 
está detenido

General Alvear: menor acusado por el caso Viviana Villegas, involucrado en un tiroteo

Por Pablo Segura