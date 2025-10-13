Últimos días para pagar en ATM el impuesto inmobiliario: fechas clave y descuentos

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recuerda que el próximo 30 de octubre vence la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario. A los contribuyentes les queda un plazo considerable para abonar la obligación. La entidad ofrece distintas modalidades de pago y descuentos para quienes regularicen sus deudas.
El Gobierno de Mendoza informó que la última oportunidad para abonar el Impuesto Inmobiliario es entre el 27 y el 31 de octubre. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar boleto” y “Pagar online” en www.atm.mendoza.gov.ar.
Según informa ATM, quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 tendrán un 10 % de descuento. A esto se suma otro 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023 y otro 10 % de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2024 respecto de todas sus obligaciones.