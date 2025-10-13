13 de octubre de 2025
Últimos días para pagar en ATM el impuesto inmobiliario: fechas clave y descuentos

La quinta cuota del Impuesto Inmobiliario vence en los próximos días. ¿Cuáles son las modalidades de pago que ofrece la Administración Tributaria Mendoza (ATM)?

La Administración Tributaria Mendoza advierte que se acerca el vencimiento del impuesto inmobiliario.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recuerda que el próximo 30 de octubre vence la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario. A los contribuyentes les queda un plazo considerable para abonar la obligación. La entidad ofrece distintas modalidades de pago y descuentos para quienes regularicen sus deudas.

El Gobierno de Mendoza informó que la última oportunidad para abonar el Impuesto Inmobiliario es entre el 27 y el 31 de octubre. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar boleto” y “Pagar online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

Qué modalidades de pago ofrece la Administración Tributaria Mendoza

Sitio de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico:

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto:

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario 2025

  • Cuota 5: hasta el 31 de octubre.
  • Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.

Beneficio extra para quienes estén al día

Aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones pueden acceder a beneficios adicionales al momento de pagar sus impuestos patrimoniales 2025.

Según informa ATM, quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 tendrán un 10 % de descuento. A esto se suma otro 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023 y otro 10 % de descuento si el contribuyente no posee deuda exigible o si se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2024 respecto de todas sus obligaciones.

