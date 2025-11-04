Hoy se celebra el Día Internacional de la UNESCO: conocé su historia y significado

Cada 4 de noviembre se celebra el Día Internacional de la UNESCO , una fecha creada para conmemorar su fundación y destacar su compromiso con la educación, la cultura y la ciencia. Su labor busca mejorar la calidad de vida y promover la paz mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) conmemora cada 4 de noviembre su creación, ocurrida en 1946 . Su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la paz mediante la cooperación internacional en los ámbitos educativo, cultural, comunicacional y científico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional buscó reconstruir los sistemas educativos destruidos por el conflicto y apoyar a los países que carecían de recursos suficientes para garantizar el bienestar de sus habitantes.

En ese contexto, 37 de los 44 países presentes votaron a favor de la creación de la UNESCO en noviembre de 1946 . Poco después, la organización estableció su sede central en el distrito VII de París, en 1958.

Desde entonces, la UNESCO ha promovido valores fundamentales como la democratización de la comunicación (según el Informe MacBride) y el diálogo entre las naciones. Actualmente, cuenta con 195 Estados miembros y 8 asociados, trabajando activamente para impulsar la paz, proteger la diversidad cultural y favorecer una gestión sostenible de los recursos a nivel global. / El Diario AR.

