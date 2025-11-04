4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Hoy se celebra el Día Internacional de la UNESCO: conocé su historia y significado

Cada 4 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la UNESCO. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Hoy se celebra el Día Internacional de la UNESCO: conocé su historia y significado

Hoy se celebra el Día Internacional de la UNESCO: conocé su historia y significado

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 4 de noviembre se celebra el Día Internacional de la UNESCO, una fecha creada para conmemorar su fundación y destacar su compromiso con la educación, la cultura y la ciencia. Su labor busca mejorar la calidad de vida y promover la paz mundial.

UNESCO (2)
La UNESCO celebra su día este 4 de noviembre

La UNESCO celebra su día este 4 de noviembre

4 de noviembre: Día Internacional de la UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) conmemora cada 4 de noviembre su creación, ocurrida en 1946. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la paz mediante la cooperación internacional en los ámbitos educativo, cultural, comunicacional y científico.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre
Día del departamento de San Carlos: por qué se celebra hoy, 4 de noviembre
Efemérides

Día del departamento de San Carlos: por qué se celebra hoy, 4 de noviembre

Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional buscó reconstruir los sistemas educativos destruidos por el conflicto y apoyar a los países que carecían de recursos suficientes para garantizar el bienestar de sus habitantes.

En ese contexto, 37 de los 44 países presentes votaron a favor de la creación de la UNESCO en noviembre de 1946. Poco después, la organización estableció su sede central en el distrito VII de París, en 1958.

Desde entonces, la UNESCO ha promovido valores fundamentales como la democratización de la comunicación (según el Informe MacBride) y el diálogo entre las naciones. Actualmente, cuenta con 195 Estados miembros y 8 asociados, trabajando activamente para impulsar la paz, proteger la diversidad cultural y favorecer una gestión sostenible de los recursos a nivel global. / El Diario AR.

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 4 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 4 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 4 de noviembre en Mendoza

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales en Mendoza

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

LO QUE SE LEE AHORA
El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

Te Puede Interesar

Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Por Cecilia Zabala
Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción.
Economía

Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción

Por Marcelo López Álvarez
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro