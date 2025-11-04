4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Cómo se encuentra hoy el Paso Internacional Los Libertadores.&nbsp;

Cómo se encuentra hoy el Paso Internacional Los Libertadores. 

Foto: Gentileza

El pronóstico para la alta montaña indica probabilidad de nevadas débiles por la tarde/noche, mínima de -7 °C. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4º en Uspallata, -2° en Punta de Vacas, -4º en Puente del Inca y - 5° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 3 de noviembre
Conocé cómo está el Paso Los Libertadores/Cristo Redentor este domingo 2 de noviembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 2 de noviembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 1 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 29 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

Te Puede Interesar

Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Por Cecilia Zabala
Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción.
Economía

Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción

Por Marcelo López Álvarez
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro