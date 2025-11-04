4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre.

Foto: Yemel Fil

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 4 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – Entre calles República del Líbano, General San Martín, Marcos Burgos y 9 de Julio y zonas aledañas. De 9.15 a 12.15 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Saavedra, Pedro Molina, Cristóbal Colon y Los Paraísos. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En intersección de San Isidro y Los Girasoles y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

Tunuyán

  • – En calle Francisco Delgado, entre Derqui y La Argentina, afecta barrio Eva Perón. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En Calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández, afecta barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

Embed

Tupungato

  • – En Ruta Provincial N°89, entre calles Luis Danti y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – En calle El Zanjón, entre Las Arabias y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.

  • – Entre calles Merino, Temporin, Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; La Nora. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre cales Vélez Sarsfield, Derqui, Emilio Civit y Provincia De Mendoza. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle El Fortín, entre Alberdi y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Las Moreras, Godoy Cruz, Cangallo y Pedro Vargas. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
operario edemsa luz corte.png
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

