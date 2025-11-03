3 de noviembre de 2025
Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia y detalló el momento en que César Sena la atacó dentro de una camioneta familiar.

Durante varias horas, el joven presentó las conversaciones que mantuvo con Cecilia días previos al crimen, así como un chat posterior a su desaparición, lo que confirma que el acusado se hizo pasar por la víctima tras cometer el femicidio.

El relato del joven durante el juicio

Desde la Fiscalía le consultaron si en algún momento la joven le había manifestado situaciones de violencia por parte de César, a lo que el testigo respondió mostrando un chat de comienzos de mayo de 2023.

Cecilia Strzyzowski, Chaco, femicidio, desaparición.jpg
Cecilia le contó a su ex pareja que había tenido una fuerte discusión con César dentro de la camioneta familiar y que, cuando intentó bajarse, él la agredió: "Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo", relató la víctima en ese mensaje.

Otro punto clave que expuso el testigo fue que Cecilia le manifestaba constantemente su miedo hacia Marcela Acuña, madre de César y esposa de Emerenciano Sena, quien también está siendo juzgada.

Por último, respecto al supuesto viaje a Ushuaia que la víctima y César iban a realizar, la ex pareja afirmó que estaba al tanto del plan y que el 2 de junio, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, recibió un mensaje desde el teléfono de ella en el que la supuesta joven le informaba que ya estaban en la capital de Tierra del Fuego.

Fuente: NA

