27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Justicia

A más de un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski, inicia el juicio en Chaco

El femicidio conmocionó al país en 2023. César Sena y sus padres se sentarán en el banquillo de los acusados. Cuándo comienza.

Cecilia Strzyzowski, desapareció el 2 de junio en Chaco

Cecilia Strzyzowski, desapareció el 2 de junio en Chaco

Por Sitio Andino Policiales

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió en junio de 2023, cuando la joven de 28 años desapareció y su cuerpo aún no fue hallado. Este martes comenzará el juicio en Chaco, que buscará esclarecer el caso. En el banquillo de los acusados estarán Emerenciano Sena, Marcelo Acuña y César Sena.

Según Noticias Argentinas, el Poder Judicial de Chaco fijó el inicio del juicio para los días 28, 29 y 30 de octubre, a partir de las 7:00 horas. Las audiencias continuarán los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en el mismo horario.

Lee además
Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven
Dolor y memoria

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza
El dominio está registrado a nombre de Laurta
Discursos de odio

Denuncian al sitio "Varones Unidos", asociado a Pablo Laurta, por promover violencia de género digital

Quiénes son los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Por un lado, César Sena, hijo del matrimonio, está imputado por homicidio doblemente agravado. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos con vínculos políticos, están acusados de ser partícipes primarios del crimen.

clan sena, Cecilia Strzyzowski
El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió en junio de 2023, cuando la joven de 28 años desapareció

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió en junio de 2023, cuando la joven de 28 años desapareció

Además, los otros cuatro implicadosFabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— están imputados por el supuesto encubrimiento del hecho.

Las partes intervinientes en el juicio serán: Juan Martín Bogado, fiscal de Cámara Nº 2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº 5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, fiscal de Investigación Nº 4.

En cuanto a las partes querellantes, participarán Sergio Gustavo Briend, en representación de la madre de la víctima, y Sonia Valenzuela, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Díaz, en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Cecilia Strzyzowski
Cecilia Strzyzowski había publicado en su Instagram el anillo que los investigadores encontraron

Cecilia Strzyzowski había publicado en su Instagram el anillo que los investigadores encontraron

Los abogados particulares que intervendrán en el proceso son Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez, Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº 12, María Celeste Ojeda.

Todo lo que se sabe del femicidio de Cecilia Strzyzowski

En junio de 2021, Cecilia conoció por una aplicación de citas a César Sena, hijo del exprecandidato a diputado Emerenciano Sena y su esposa, la exprecandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña, los tres detenidos como sospechosos.

En septiembre del año pasado Cesar Sena y Cecilia se casaron, pero la familia del joven de 19 años nunca avaló esa relación. Según la declaración de testigos, Marcela Acuña los obligó a divorciarse tres meses después, cuya acta figura en el expediente de la causa y tiene fecha 21 de diciembre de 2022.

Cecilia Strzyzowski, provincia de Chaco, allanamientos
Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por

Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por "averiguación de paradero"

En ese marco, Cecilia aparentemente había arreglado con Sena hijo un viaje a Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque le habían encontrado un supuesto trabajo en esa provincia y el pasado 2 de junio a las 9.15 ingresó a la casa de Sena y Acuña, ubicada en Santa María de Oro 1460, pero nunca más salió de allí.

Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por "averiguación de paradero" dado que "cada día por medio" hablaba con su hija y dos personas le dijeron que le había ocurrido algo.

Los indicios que complicaron al Clan Sena

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Gómez y Nelia Velázquez analizaron la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de Sena y en las imágenes observaron que la joven entró caminando y luego jamás salió.

Con ese dato, la pesquisa comenzó a centrarse directamente en el círculo de Sena y Acuña, quienes eran precandidatos por el partido Socialistas Unidos en las elecciones que se desarrollarán este domingo en Chaco, aunque ambos fueron excluidos por el Tribunal Electoral provincial.

Gloria Romero,madre Cecilia Strzyzowski, femicidio Chaco
El femicidio conmocionó al país en 2023

El femicidio conmocionó al país en 2023

El jueves 8 de junio fue convocado César Sena para que declare como testigo y ante la Justicia dijo que mantuvo una discusión con Cecilia por una suma de dinero que supuestamente le debía pedir a su madre para el viaje y, como eso no ocurrió, ella se retiró de la casa, lo cual fue desmentido por la imagen de la cámara de seguridad.

Al día siguiente, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia y encontró supuestas manchas de sangre en una pared y en el piso, cuyas pericias estarán este martes con el objetivo de determinar, primero, si es humana, y en caso de ser positivo después hacer una pericia de ADN para saber si pertenece a Cecilia.

Con estos elementos, Sena, Acuña y Fabiana González, una colaboradora del matrimonio, fueron detenidos como sospechosos y la Justicia libró una orden de captura para César, quien se entregó al día siguiente.

Temas
Seguí leyendo

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

Susto por un incendio a metros de una estación de servicio de Luján de Cuyo

Tragedia en Misiones: ya son nueve los muertos por un accidente vial

Manejaban ebrios en plena veda electoral en Luján de Cuyo y Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

El rescate fue en horas de la madrugada, en Uspallata.
despliegue policial

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

Por Pablo Segura
Quiénes son los nuevos concejales en San Martín tras los resultados de las Elecciones 2025.
Mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Martín

Por Cecilia Zabala
Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.
Tras las elecciones

Mendoza acelera su desarrollo vial: Cornejo presentó obras clave para el Este provincial

Por Florencia Martinez del Rio