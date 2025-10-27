A más de un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski, inicia el juicio en Chaco

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió en junio de 2023 , cuando la joven de 28 años desapareció y su cuerpo aún no fue hallado . Este martes comenzará el juicio en Chaco , que buscará esclarecer el caso . En el banquillo de los acusados estarán Emerenciano Sena , Marcelo Acuña y César Sena .

Según Noticias Argentinas, el Poder Judicial de Chaco fijó el inicio del juicio para los días 28, 29 y 30 de octubre , a partir de las 7:00 horas . Las audiencias continuarán los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre , en el mismo horario.

Por un lado, César Sena , hijo del matrimonio, está imputado por homicidio doblemente agravado . Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña , ambos con vínculos políticos , están acusados de ser partícipes primarios del crimen.

Además, los otros cuatro implicados — Fabiana González , Gustavo Obregón , Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso — están imputados por el supuesto encubrimiento del hecho.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrió en junio de 2023, cuando la joven de 28 años desapareció

Las partes intervinientes en el juicio serán: Juan Martín Bogado, fiscal de Cámara Nº 2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº 5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, fiscal de Investigación Nº 4.

En cuanto a las partes querellantes, participarán Sergio Gustavo Briend, en representación de la madre de la víctima, y Sonia Valenzuela, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Díaz, en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Cecilia Strzyzowski Cecilia Strzyzowski había publicado en su Instagram el anillo que los investigadores encontraron

Los abogados particulares que intervendrán en el proceso son Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez, Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº 12, María Celeste Ojeda.

Todo lo que se sabe del femicidio de Cecilia Strzyzowski

En junio de 2021, Cecilia conoció por una aplicación de citas a César Sena, hijo del exprecandidato a diputado Emerenciano Sena y su esposa, la exprecandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña, los tres detenidos como sospechosos.

En septiembre del año pasado Cesar Sena y Cecilia se casaron, pero la familia del joven de 19 años nunca avaló esa relación. Según la declaración de testigos, Marcela Acuña los obligó a divorciarse tres meses después, cuya acta figura en el expediente de la causa y tiene fecha 21 de diciembre de 2022.

Cecilia Strzyzowski, provincia de Chaco, allanamientos Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por "averiguación de paradero" Foto: Télam

En ese marco, Cecilia aparentemente había arreglado con Sena hijo un viaje a Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque le habían encontrado un supuesto trabajo en esa provincia y el pasado 2 de junio a las 9.15 ingresó a la casa de Sena y Acuña, ubicada en Santa María de Oro 1460, pero nunca más salió de allí.

Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por "averiguación de paradero" dado que "cada día por medio" hablaba con su hija y dos personas le dijeron que le había ocurrido algo.

Los indicios que complicaron al Clan Sena

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Gómez y Nelia Velázquez analizaron la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de Sena y en las imágenes observaron que la joven entró caminando y luego jamás salió.

Con ese dato, la pesquisa comenzó a centrarse directamente en el círculo de Sena y Acuña, quienes eran precandidatos por el partido Socialistas Unidos en las elecciones que se desarrollarán este domingo en Chaco, aunque ambos fueron excluidos por el Tribunal Electoral provincial.

Gloria Romero,madre Cecilia Strzyzowski, femicidio Chaco El femicidio conmocionó al país en 2023 Foto: Télam

El jueves 8 de junio fue convocado César Sena para que declare como testigo y ante la Justicia dijo que mantuvo una discusión con Cecilia por una suma de dinero que supuestamente le debía pedir a su madre para el viaje y, como eso no ocurrió, ella se retiró de la casa, lo cual fue desmentido por la imagen de la cámara de seguridad.

Al día siguiente, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia y encontró supuestas manchas de sangre en una pared y en el piso, cuyas pericias estarán este martes con el objetivo de determinar, primero, si es humana, y en caso de ser positivo después hacer una pericia de ADN para saber si pertenece a Cecilia.

Con estos elementos, Sena, Acuña y Fabiana González, una colaboradora del matrimonio, fueron detenidos como sospechosos y la Justicia libró una orden de captura para César, quien se entregó al día siguiente.