Caso Cecilia: hallan restos óseos y el principal acusado dice "temer por su vida"

"Soy César Sena, estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz, que era mi abogado defensor y de toda mi familia, está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de nosotros", dice la carta manuscrita que lleva el encabezamiento "Señor Fiscal".

El joven de 19 años, quien permanece detenido en la comisaría tercera de la ciudad de Resistencia, afirmó: "Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona (por su exabogado Díaz), si a mí me pasa algo".

César Sena fue indagado el pasado martes como coautor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)", pero se negó a declarar ante los fiscales.

Sin embargo, esta madrugada solicitó ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia, pero finalmente desistió tras dialogar con su defensora oficial. El fiscal Gómez explicó que a Sena “se le asignó una defensora oficial, se entrevistó con él y se realizó un acta de esa situación, pero decidió no declarar hasta no tener una conversación con su madre y una más extensa con su defensora”.

César Sena, Cecilia Strzyzowski, Chaco ,femicidio.jpg César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski y uno de los siete acusados

Encontraron manchas y restos óseos

Otra de las fiscales que investiga el presunto femicidio dijo que en los últimos allanamientos realizados en el campo y en una casa de dos de los principales imputados se hallaron "manchas" que podrían ser de sangre y "restos óseos", por lo que solicitarán la colaboración de un antropólogo.

"Se hallaron manchas", explicó la fiscal especializada en Violencia de Género de Chaco, Nelia Velázquez, quien aclaró que todavía restan peritajes para determinar si son de sangre y, en ese caso, a quién pertenece.

Velázquez fue incorporada el martes al Equipo Fiscal Especial. "Estamos trabajando tranquilos. Sin presión. El poder Judicial nos ha dado todos los recursos", aclaró la fiscal, aunque adelantó que el gabinete criminalístico no cuenta con un antropólogo, por lo que van a pedir la colaboración de uno ya que también se hallaron "restos óseos".

Y consultada sobre cuál es la principal hipótesis que maneja sostuvo que Cecilia "estaba dentro de un contexto de violencia de género".

“Mi hija le tenía terror a la familia de César”

Por su parte, la madre de Cecilia contó que su hija siempre le decía que no se metieran con la familia de su pareja porque "le tenía terror" y que delante de ella siempre "eran un matrimonio aparentemente perfecto".

"Le tenía terror a la familia de César y le dijo a la hermana que no nos acerquemos y no nos enfrentáramos a César porque siempre él andaba con tres o cuatro matones y siempre me dijo ‘te pueden hacer algo mami’", relató Gloria Romero.

Además, relató que "cuando eran novios siempre la veía llorar, pero luego decidió casarse y la acompañé. Y después que se casaron no había tanto llanto".

Gloria Romero,madre Cecilia Strzyzowski, femicidio Chaco Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, en una de las marchas para exigir justicia Foto: Télam

Y agregó: "eran un matrimonio aparentemente perfecto. Él era un príncipe encantado y adelante nuestro la trataba muy bien. Yo siempre le vi moretones en el cuello pero pensaba que eran chupones y la retaba y le decía que cómo se iba a dejar hacer esos chupones visibles".

Al ser consultada sobre Emerenciano Sena, padre del marido de su hija y líder piquetero, Gloria expresó: "Emerenciano es lo más pesado que hay. Le preguntás a cualquiera y dicen eso, manejan todo, juran a la bandera de Cuba, a la del Che Guevara, al barrio de ellos nadie entra sin permiso y nadie se metería con él".

La mujer contó también que de la causa por el momento sabía que había renunciado el abogado de Sena "que dijo que las pruebas son contundentes y que había cuestiones que no le permitían seguir", y que el gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, "repudió el tema y que quiere justicia y que se pone a disposición de la justicia".