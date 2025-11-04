4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
El Instituto Tecnológico Universitario ofrece nuevos cursos: todos los detalles

El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo ofrece una serie de cursos con salida laboral.

Interesantes opciones para realizar un curso antes de fin de año.&nbsp;

Por Sitio Andino Sociedad

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) lanzó una nueva propuesta de formación para los meses de noviembre y diciembre de 2025, con una serie de cursos cortos diseñados para potenciar habilidades laborales y sumar valor profesional antes de finalizar el año.

La iniciativa se enmarca en el programa de formación continua del ITU, que busca ofrecer capacitaciones prácticas y actualizadas en áreas estratégicas como comercio electrónico, logística y operaciones industriales, tanto en modalidad presencial como virtual.

Los cursos del Instituto Tecnológico Universitario, en detalle

Entre las opciones disponibles, el 9 de noviembre comenzará el curso “Estrategias de Pricing en Comercio Electrónico”, orientado a la implementación de técnicas de precios para mejorar la conversión y aumentar las ventas en plataformas digitales. Ese mismo día se dictará “Preventa y Distribución Urbana”, enfocado en la reingeniería de procesos logísticos y en la gestión eficiente de la distribución de productos en contextos urbanos.

El 11 de noviembre se ofrecerá “Estrategias SEO/SEM para Comercio Electrónico”, una capacitación clave para aprender a posicionar marcas y productos mediante buscadores y redes, junto con “Reingeniería de Procesos Logísticos”, que apunta a optimizar niveles de servicio y reducir costos internos dentro de las empresas.

Para el 25 de noviembre, el ITU propone dos nuevas formaciones: “Logística de Última Milla en Comercio Electrónico”, centrada en las técnicas para mejorar la entrega de productos en la etapa final del proceso de compra, y “Gestión de Costos Logísticos”, orientada a la administración estratégica de los costos vinculados al transporte, almacenamiento y distribución.

Además, se encuentra disponible la “Renovación de Credencial de Manejo de Autoelevadores”, destinada a personas que ya cuentan con experiencia y certificación previa, con el objetivo de garantizar una operación segura conforme a la normativa vigente (Resolución 960/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

Todas las propuestas tienen cupos limitados, y el ITU recomienda inscribirse con anticipación para asegurar la participación. Los interesados pueden consultar los requisitos específicos y completar su inscripción a través de los enlaces publicados en el sitio oficial del instituto. La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU atiende consultas por WhatsApp o correo electrónico en horario de 8:30 a 14:30.

