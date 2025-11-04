El Instituto Tecnológico Universitario ofrece nuevos cursos: todos los detalles

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) lanzó una nueva propuesta de formación para los meses de noviembre y diciembre de 2025, con una serie de cursos cortos diseñados para potenciar habilidades laborales y sumar valor profesional antes de finalizar el año.

La iniciativa se enmarca en el programa de formación continua del ITU , que busca ofrecer capacitaciones prácticas y actualizadas en áreas estratégicas como comercio electrónico, logística y operaciones industriales, tanto en modalidad presencial como virtual.

Entre las opciones disponibles, el 9 de noviembre comenzará el curso “Estrategias de Pricing en Comercio Electrónico” , orientado a la implementación de técnicas de precios para mejorar la conversión y aumentar las ventas en plataformas digitales. Ese mismo día se dictará “Preventa y Distribución Urbana” , enfocado en la reingeniería de procesos logísticos y en la gestión eficiente de la distribución de productos en contextos urbanos.

El 11 de noviembre se ofrecerá “Estrategias SEO/SEM para Comercio Electrónico” , una capacitación clave para aprender a posicionar marcas y productos mediante buscadores y redes, junto con “Reingeniería de Procesos Logísticos” , que apunta a optimizar niveles de servicio y reducir costos internos dentro de las empresas.

Para el 25 de noviembre, el ITU propone dos nuevas formaciones: “Logística de Última Milla en Comercio Electrónico”, centrada en las técnicas para mejorar la entrega de productos en la etapa final del proceso de compra, y “Gestión de Costos Logísticos”, orientada a la administración estratégica de los costos vinculados al transporte, almacenamiento y distribución.

Además, se encuentra disponible la “Renovación de Credencial de Manejo de Autoelevadores”, destinada a personas que ya cuentan con experiencia y certificación previa, con el objetivo de garantizar una operación segura conforme a la normativa vigente (Resolución 960/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

Todas las propuestas tienen cupos limitados, y el ITU recomienda inscribirse con anticipación para asegurar la participación. Los interesados pueden consultar los requisitos específicos y completar su inscripción a través de los enlaces publicados en el sitio oficial del instituto. La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del ITU atiende consultas por WhatsApp o correo electrónico en horario de 8:30 a 14:30.