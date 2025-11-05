Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

La mujer de 82 años que provocó el trágico accidente vial en el Parque San Martín , donde un menor de 13 años perdió la vida , recibió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Así lo decidió el Fiscal de tránsito Fernando Giunta durante la tarde de este miércoles .

María Amelia Albina Molina ya fue imputada por los delitos de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves por pasar el semáforo.

Además, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguraron que " por ningún motivo podrá abandonar su domicilio ". Sin embargo, en los próximos días se incorporarán diversas pruebas a la causa y solicitarán la prisión preventiva de la mujer.

El trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín , donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer , frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida .

accidente vial Parque General San Martín niño muerto 01-11-25 (02) Los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.

De inmediato, se realizó un cordón sanitario para permitir el traslado urgente del menor herido al hospital Humberto Notti, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

Fuentes policiales indicaron que la conductora del vehículo involucrado permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las tareas periciales y los cortes de tránsito.