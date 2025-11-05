Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Además, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguraron que "por ningún motivo podrá abandonar su domicilio". Sin embargo, en los próximos días se incorporarán diversas pruebas a la causa y solicitarán la prisión preventiva de la mujer.
Tragedia en el Parque San Martín: los detalles
El trágico accidente vial ocurrió este sábado al mediodía en el Parque General San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.
El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.
Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.