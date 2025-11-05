Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual

Según informó Noticias Argentinas, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, definieron el comienzo del nuevo debate. En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. El debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.

Diego Maradona El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino Además, los jueces rechazaron el pedido que presentaron los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto (abogados de Leopoldo Luque) al considerarlo "improcedente" y "abstracto".

Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que "no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso".

Reinicio del juicio por la muerte de Maradona El debate oral y público que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino fue declarado nulo por el escándalo del documental “Justicia Divina”, protagonizado por Makintach. Esto provocó que se realice un sorteo para saber qué Tribunal iba a estar a cargo del nuevo debate, el cual salió designado el TOC N°7, junto con los Roberto Gaig, Alberto Ortolani y Alejandro Lago, quien se excusó y ahora será sucedido por Rolón.