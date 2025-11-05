5 de noviembre de 2025
Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona se reanudará en 2026, tras el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual
El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual
Por Sitio Andino Policiales

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona será el 17 de marzo de 2026. De esta manera, los magistrados fijaron una audiencia preliminar para el 12 de noviembre para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos. El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Según informó Noticias Argentinas, los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, definieron el comienzo del nuevo debate. En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. El debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.

Diego Maradona
El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino

El nuevo debate será por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino

Además, los jueces rechazaron el pedido que presentaron los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto (abogados de Leopoldo Luque) al considerarlo "improcedente" y "abstracto".

Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que "no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso".

Reinicio del juicio por la muerte de Maradona

El debate oral y público que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino fue declarado nulo por el escándalo del documental “Justicia Divina”, protagonizado por Makintach.

Esto provocó que se realice un sorteo para saber qué Tribunal iba a estar a cargo del nuevo debate, el cual salió designado el TOC N°7, junto con los Roberto Gaig, Alberto Ortolani y Alejandro Lago, quien se excusó y ahora será sucedido por Rolón.

