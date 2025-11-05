Quién era el joven que se quitó la vida en la UBA.

La comunidad universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) atraviesa días de profundo dolor tras el suicidio de Matías Rolfi , un joven de 27 años diagnosticado con autismo y con problemas de salud mental , decidió quitarse la vida en la Facultad de Medicina, ubicada en la calle Uriburu al 900, en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso conmocionó no solo por la tragedia, sino también por el contexto de bullying y falta de contención que denunció su familia, poniendo en debate la relación entre suicidio, autismo y salud mental en el ámbito educativo.

Matías cursaba la carrera de Nutrición junto a su hermana Rocío, con quien compartía el sueño de recibirse y ejercer la profesión.

Sin embargo, según relató ella en redes sociales, su hermano había sido víctima de acoso por parte de compañeros y hasta de un ayudante de cátedra .

“Mati era un chico que, por su condición, caía mal y era vulnerable a situaciones de bullying. Era un blanco fácil”, expresó Rocío en un mensaje que difundió tras la muerte del joven. También escribió: “El mundo todavía está muy roto como para poder proteger a personas como vos…”.

De acuerdo con lo publicado por TN, los problemas comenzaron hace más de un año, cuando Matías sufrió un conflicto en una materia y debió abandonar temporalmente la cursada.

Aunque retomó los estudios, la situación de hostigamiento persistió. El episodio que habría desencadenado el desenlace final fue la desaprobación de un examen de Fisiología, para el cual se había preparado intensamente. Esa frustración, sumada a un historial de maltrato y aislamiento, habría impactado gravemente en su salud mental.

“Solo quedamos mamá y yo. Todo el sistema falló. La UBA, Nutrición, era nuestro mayor sueño. Hoy para mí es una pesadilla”, lamentó Rocío, quien también apuntó contra la falta de acompañamiento institucional.