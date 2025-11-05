5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cuáles son los motivos

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recuperar su pensión vitalicia

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 denegó la medida cautelar presentada por la ex presidenta, quien buscaba que se restableciera el beneficio suspendido por la ANSES.

El beneficio había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
El beneficio había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) NA
Por Sitio Andino Política

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, resolvió este miércoles rechazar la medida cautelar presentada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien solicitaba que se le restableciera la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner.

El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, y que ahora le reclamará a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) la devolución de lo cobrado, suma que rondaría los 1.000 millones de pesos.

Lee además
Cristina Fernández de Kirchner.
Avanza la megacausa por corrupción

Cristina Fernández de Kirchner y 86 acusados a juicio por la causa Cuadernos
El expresidente volvió a referirse de la relación con quien fuera su vice.
Tras el revés electoral

Reapareció Alberto Fernández, con un mensaje ambiguo para Cristina y en defensa de Kicillof

Qué solicitaba Cristina Kirchner y qué decidió ANSES

En esta causa, la ex mandataria pedía la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión por viudez como la correspondiente a su propio mandato presidencial.

cristina fernandez de kirchner.jpg
Cristina Fernández de Kirchner solicitaba que se le restableciera la asignación mensual vitalicia

Cristina Fernández de Kirchner solicitaba que se le restableciera la asignación mensual vitalicia

Cristina Kirchner argumentó que la demora en la resolución del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia, y que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, dado que existía una sentencia firme previa que le había reconocido el beneficio.

Por su parte, la ANSES solicitó que se rechazara la medida cautelar, señalando que el beneficio establecido en la Ley 24.018 (que contempla asignaciones para presidentes, vicepresidentes y sus viudas) es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y desempeño del cargo.

El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda, y que no se cumplían los requisitos legales para suspender el acto administrativo impugnado.

Los detalles de la decisión

"La medida solicitada afecta el interés público, ya que ordenaría el pago de un beneficio de significativa consideración económica y vulneraría las políticas de veracidad y transparencia en la gestión pública, pilares esenciales en la lucha contra la corrupción. Todo ello impactaría negativamente en los recursos del Estado", señaló la ANSES en su presentación.

La decisión de dar de baja las pensiones se tomó luego de que la Cámara de Casación Penal Federal confirmara la condena en segunda instancia contra Cristina Kirchner, al considerarla "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad.

image
El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda

El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda

Dicha condena fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la ex presidenta cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.

Temas
Seguí leyendo

La lapidaria frase de Cristina Fernández contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones

La reacción de Cristina Kirchner ante la derrota del peronismo

Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

Playas de secuestro abarrotadas: la decisión de la Justicia sobre miles de vehículos

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Malargüe ajusta sus cuentas: suspenden eventos y ofrecen propuestas para contener el conflicto con ATE

El Gobierno define un diciembre legislativo: Presupuesto 2026 y reformas en la mira del Congreso

Nuevo triunvirato en la CGT: quiénes son los tres sindicalistas que liderarán la central obrera hasta 2029

LO QUE SE LEE AHORA
Causa YPF: la nueva mala noticia de la jueza Loretta Preska para la Argentina.
Justicia internacional

Causa YPF: la nueva mala noticia de la jueza Loretta Preska para la Argentina

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La Corte de Mendoza acelera el “descongestionamiento” de playas judiciales.
medida urgente

Playas de secuestro abarrotadas: la decisión de la Justicia sobre miles de vehículos

Por Cecilia Zabala
La Lepra busca el milagro.
Cueste lo que cueste

En vivo: con el gol de Arce, la Lepra vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Por Sitio Andino Deportes
En los próximos días se incorporarán más pruebas
La decisión de la Justicia

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro