La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recuperar su pensión vitalicia

El beneficio había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) NA

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis , resolvió este miércoles rechazar la medida cautelar presentada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien solicitaba que se le restableciera la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner .

El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda , organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, y que ahora le reclamará a la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) la devolución de lo cobrado , suma que rondaría los 1.000 millones de pesos .

Tras el revés electoral Reapareció Alberto Fernández, con un mensaje ambiguo para Cristina y en defensa de Kicillof

Avanza la megacausa por corrupción Cristina Fernández de Kirchner y 86 acusados a juicio por la causa Cuadernos

En esta causa, la ex mandataria pedía la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión por viudez como la correspondiente a su propio mandato presidencial .

Cristina Kirchner argumentó que la demora en la resolución del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia , y que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, dado que existía una sentencia firme previa que le había reconocido el beneficio.

Por su parte, la ANSES solicitó que se rechazara la medida cautelar, señalando que el beneficio establecido en la Ley 24.018 (que contempla asignaciones para presidentes, vicepresidentes y sus viudas) es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y desempeño del cargo.

El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda, y que no se cumplían los requisitos legales para suspender el acto administrativo impugnado.

Los detalles de la decisión

"La medida solicitada afecta el interés público, ya que ordenaría el pago de un beneficio de significativa consideración económica y vulneraría las políticas de veracidad y transparencia en la gestión pública, pilares esenciales en la lucha contra la corrupción. Todo ello impactaría negativamente en los recursos del Estado", señaló la ANSES en su presentación.

La decisión de dar de baja las pensiones se tomó luego de que la Cámara de Casación Penal Federal confirmara la condena en segunda instancia contra Cristina Kirchner, al considerarla "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad.

image El organismo añadió que el pedido de la ex mandataria se confundía con el objeto principal de la demanda

Dicha condena fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la ex presidenta cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.