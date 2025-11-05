5 de noviembre de 2025
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

La violenta pelea se originó en la madrugada del domingo en General Alvear, de la cual participó un menor que estaría involucrado en el homicidio de Viviana Villegas.

La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia



 Por Carla Canizzaro

Tras una grave pelea entre jóvenes en el departamento de General Alvear, en la que participó el principal acusado por la muerte de Viviana Villegas, la familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia. Viviana Villegas tenía 41 años y fue brutalmente asesinada en su vivienda en febrero de 2021.

Qué dijo el hijo de Viviana Villegas

"Sentimos bronca, tristeza... las emociones se mezclan y no podemos volver a creer en la Justicia, porque sigue siendo lo mismo", afirmó en diálogo con Noticiero Andino Mauricio Cirica, hijo de la víctima. Cirica también se refirió a la situación penal del menor acusado: "Me da bronca, porque todos estos años nos estuvieron mintiendo. El fiscal siempre nos decía que él estaba custodiado, que lo vigilaban, que ya era otra persona", expresó.

Por otra parte, el joven aseguró que durante el proceso judicial "hubo muchas contradicciones" en las declaraciones del acusado. "Decía una cosa, después otra... y nunca supe si alguna era verdad", manifestó.

Respecto al homicidio de su madre, Mauricio recordó que "el fiscal nos dice que todas las pruebas lo señalan a él, pero como era menor al momento del hecho, lo juzgan como tal".

Finalmente, expresó su cansancio y frustración ante la falta de justicia: "Siento bronca, impotencia... ganas de dejar todo en manos de Dios, porque ya no creo en la Justicia. Solo quiero que a nadie más le pase lo que le pasó a mi mamá".

Los detalles de la pelea en General Alvear

El joven, menor de edad, quedó involucrado en un confuso episodio ocurrido en la madrugada del domingo en General Alvear, donde tras una pelea entre jóvenes, se originó un enfrentamiento a tiro, del que éste participó.

Este sujeto era menor al momento del crimen de la mujer, pero ya tiene la mayoría de edad y sería el único que resta por juzgar por dicha causa, que se habría estado en libertad bajo ciertas condiciones.

