Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.

En un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza y la Policía Federal Argentina, se concretaron siete allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Godoy Cruz , con el objetivo de desarticular una red de comercialización de estupefacientes en diversas zonas del departamento.

La investigación, que estuvo a cargo de la Justicia de Mendoza y ejecutada por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de la Dirección General de Investigaciones, permitió identificar múltiples puntos de venta y proveedores del ilícito comercio.

El resultado fue el secuestro de más de 700 envoltorios de cocaína, más de 200 gramos de esa misma sustancia en polvo, ocho celulares y una importante cantidad de dinero en efectivo, presuntamente, producto de la venta de esos estupefacientes.

Durante los procedimientos se detuvieron a cuatro personas —dos hombres, de 64 y 35 años (uno de ellos con pedido de captura por robo agravado) y dos mujeres, de 60 y 23 años—, todas quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Además, se incautaron más de 700 envoltorios de papel glasé conteniendo cocaína (equivalente a 340 gramos), un envoltorio de cocaína en polvo de 229 gramos, marihuana, la suma de 3.500.000 pesos en efectivo y ocho teléfonos celulares vinculados a la estructura investigada.

El operativo representa un claro mensaje de la Policía de Mendoza y las fuerzas federales en la lucha contra el narcomenudeo en terrenos urbanos de alta densidad poblacional, como es Godoy Cruz.