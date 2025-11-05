5 de noviembre de 2025
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

La Policía de Mendoza realizó siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda que comercializaba estupefacientes en Mendoza.

 Por Pablo Segura

En un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza y la Policía Federal Argentina, se concretaron siete allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Godoy Cruz, con el objetivo de desarticular una red de comercialización de estupefacientes en diversas zonas del departamento.

La investigación, que estuvo a cargo de la Justicia de Mendoza y ejecutada por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico de la Dirección General de Investigaciones, permitió identificar múltiples puntos de venta y proveedores del ilícito comercio.

El resultado fue el secuestro de más de 700 envoltorios de cocaína, más de 200 gramos de esa misma sustancia en polvo, ocho celulares y una importante cantidad de dinero en efectivo, presuntamente, producto de la venta de esos estupefacientes.

Durante los procedimientos se detuvieron a cuatro personas —dos hombres, de 64 y 35 años (uno de ellos con pedido de captura por robo agravado) y dos mujeres, de 60 y 23 años—, todas quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Además, se incautaron más de 700 envoltorios de papel glasé conteniendo cocaína (equivalente a 340 gramos), un envoltorio de cocaína en polvo de 229 gramos, marihuana, la suma de 3.500.000 pesos en efectivo y ocho teléfonos celulares vinculados a la estructura investigada.

El operativo representa un claro mensaje de la Policía de Mendoza y las fuerzas federales en la lucha contra el narcomenudeo en terrenos urbanos de alta densidad poblacional, como es Godoy Cruz.

