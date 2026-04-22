Primera Nacional: Godoy Cruz y Deportivo Maipú, con objetivos claros en la fecha 11 Título de po

Por Sebastián Colucci 22 de abril de 2026 - 07:14
La
Primera Nacional entra en una etapa determinante y Mendoza tendrá protagonismo en la fecha 11. El , en una jornada que se disputará entre el sábado 25 y el martes 28 de abril y que puede empezar a marcar el rumbo del campeonato. Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú volverán a jugar con necesidades distintas
Godoy Cruz, en zona de reducido y con la mira en seguir sumando y ahora afrontará un desafío importante cuando visite a Colón, uno de los líderes de la Zona A. El Tomba llega competitivo. Viene de igualar 0-0 como local ante San Miguel
El equipo mendocino sabe que necesita sumar para
mantenerse en zona de reducido, en una tabla muy ajustada donde cada punto pesa.
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Deportivo Maipú, con la obligación de levantar
El Cruzado también igualó sin goles en la última fecha.
Empató 0-0 ante Patronato en Paraná y ahora buscará hacerse fuerte como local ante Almagro.
La meta es clara:
salir de la zona baja y empezar a construir una racha positiva que le permita acomodarse en el torneo.
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El resto de la fecha 11 de la Primera Nacional
La jornada tendrá varios partidos importantes en la pelea de arriba y en la lucha por escapar del fondo.
Sábado 25 de abril
15:30 San Miguel – Los Andes (Juan Nebietti)
15:30 San Telmo – All Boys (Juan Robledo)
15:30 Temperley – Patronato (Pablo Giménez)
17:30 San Martín – Quilmes (Maximiliano Macheroni)
18:00 Atlético de Rafaela – Gimnasia de Jujuy (Javier Delbarba)
Domingo 26 de abril
15:00 Tristán Suárez – Gimnasia y Tiro (Juan Pafundi)
15:00 Deportivo Morón – Racing de Córdoba (Felipe Viola)
15:00 Nueva Chicago – Colegiales (Franco Acita)
15:30 Acassuso – Estudiantes de Buenos Aires (Jorge Broggi)
15:30 Chacarita – Midland (Daniel Zamora)
16:00 Deportivo Madryn – Defensores de Belgrano (Gastón Monsón Brizuela)
16:00 Agropecuario – San Martín de Tucumán (Adrián Franklin)
17:00 Chaco For Ever – Mitre (Matías Billione)
17:00 Central Norte – Ciudad de Bolívar (Maximiliano Manduca)
17:00 Güemes – Atlanta (Federico Benítez)
18:00 Deportivo Maipú – Almagro (Fabrizio Llobet)
19:00 Colón – Godoy Cruz (Bryan Ferreyra) Martes 28 de abril
19:30 Ferro – Almirante Brown (Yamil Possi)
Una fecha que puede ser bisagra
Godoy Cruz quiere sostener su lugar entre los protagonistas. Maipú necesita empezar a salir del fondo.
En una categoría larga pero muy pareja,
la fecha 11 puede empezar a marcar quién está para pelear arriba y quién deberá sufrir abajo. Preguntas clave sobre el Tomba y el Cruzado ¿Cuándo se juega la fecha 11 de la Primera Nacional?
Entre el sábado 25 y el martes 28 de abril.
¿Cuándo juegan los equipos mendocinos?
Maipú juega el domingo a las 18 ante Almagro y Godoy Cruz a las 19 frente a Colón.
¿Cómo llega Godoy Cruz a esta fecha?
Llega tras empatar 0-0 con San Miguel y busca mantenerse en zona de reducido.
¿Cómo llega Deportivo Maipú?
Empató 0-0 ante Patronato y necesita ganar para salir de la zona baja.
¿Cuál es el partido más destacado de la fecha?
Colón vs Godoy Cruz y Morón vs Racing de Córdoba, por la pelea en la parte alta.