Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.

La denuncia de una docente de San Martín que advirtió que una de sus alumnas tenía lesiones en su cuerpo derivó en una causa penal por maltrato infantil, y por estas horas la damnificada, junto a su hermana con discapacidad, permanecen internadas en el hospital Notti.

Mientras tanto, la justicia de San Martín investiga el hecho, buscando a los posibles responsables del maltrato infantil, aunque hasta el momento no hubo imputados.

La fiscalía de San Martín confirmó el inicio de la investigación y los detectives esperan una serie de informes para decidir los pasos a seguir. En ese sentido, desde la justicia dijeron que "se mantenían en reserva los detalles del hecho debido a que estaban involucrados menores de edad".

Según la escueta información que se conoció, todo se inició en la escuela José Hernández, ubicada en el distrito El Central, en San Martín.

Una maestra del establecimiento fue quien se dirigió a las autoridades de la escuela para denunciar que una de sus alumnas, de apenas 6 años, presentaba lesiones compatibles con golpes en la espalda y piernas. “Tenía marcas”, señaló una alta fuente judicial.

Entonces, la escuela le dio intervención a la justicia y de inmediato intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario, quien comenzó un abordaje con la familia de la menor.

De esta forma, tanto ella como su hermana, otra niña de 14 años que además sufre una discapacidad, fueron internadas en el Notti. Según trascendidos, la mayor de las hermanas, también tenía signos de maltrato.

Mientras las niñas son asistidas por médicos del hospital, la justicia inició una causa para investigar el origen de esas lesiones.

Si bien los principales apuntados son sus padres, por el momento no hay imputados y se espera el resultado de una serie de estudios para determinar quién fue el o los autores de los golpes, señalaron fuentes judiciales.