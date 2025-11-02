2 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Fatal accidente

Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser atropellado por una ambulancia

El hecho ocurrió en Tres Porteñas. El conductor de la ambulancia dio negativo en el test de alcoholemia. Los detalles del siniestro.

Un ciclista murió tras ser embestido en la localidad de Tres Porteñas, San Martín. Imagen ilustrativa

Foto: Cristian Lozano

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un ciclista de 61 años murió tras ser embestido por una ambulancia en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín, durante la noche del sábado. El vehículo sanitario trasladaba a una menor con una afección respiratoria cuando ocurrió el siniestro.

Conmoción en San Martín: un hombre murió tras ser embestido por una ambulancia

El accidente se registró alrededor de las 22:05 horas sobre calle Divisadero, a un kilómetro al oeste de Carril Costacanal Montecaseros. Según informaron fuentes policiales, una ambulancia que trasladaba a una paciente menor con una afección respiratoria, acompañada por su madre, circulaba por la zona cuando el conductor escuchó un fuerte impacto en el costado derecho del vehículo.

Al detener la marcha y regresar al punto del choque, constató que un ciclista se encontraba tendido sobre la calzada junto a su bicicleta, sin signos vitales. Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y confirmó el fallecimiento en el sitio.

El conductor de la ambulancia, un hombre de 40 años identificado como E. S., fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, Policía Científica y División de Investigaciones, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con las actuaciones judiciales.

Temas
