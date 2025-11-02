2 de noviembre de 2025
Dos jóvenes resultaron electrocutados dentro de una pileta en Las Heras

El hecho ocurrió en una vivienda de Las Heras. Se trata de una joven de 17 años y un hombre de 28, ambos sufrieron la descarga eléctrica en la pileta.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar

 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este domingo, dos personas sufrieron una descarga eléctrica mientras se encontraban dentro de una pileta. El incidente ocurrió en Las Heras cuando un cable cayó al agua, provocando una fuerte descarga que les causó lesiones de inmediato.

Trágico episodio en Las Heras

El hecho tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Luján y Rawson, del departamento de Las Heras. Las víctimas fueron una joven de 17 años, identificada como V.T.B., y un hombre de 28 años, identificado como B.G.M.

El incidente ocurrió en Las Heras cuando un cable cayó al agua

Tras el episodio, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar. La joven fue trasladada al Hospital Central, mientras que el hombre fue derivado al Hospital Lagomaggiore.

Según informaron las autoridades policiales, ambos presentan diagnóstico de electrocución.

