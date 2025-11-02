Dos jóvenes resultaron electrocutados dentro de una pileta en Las Heras

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar

Por Carla Canizzaro







Durante la tarde de este domingo, dos personas sufrieron una descarga eléctrica mientras se encontraban dentro de una pileta. El incidente ocurrió en Las Heras cuando un cable cayó al agua, provocando una fuerte descarga que les causó lesiones de inmediato.

Trágico episodio en Las Heras El hecho tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Luján y Rawson, del departamento de Las Heras. Las víctimas fueron una joven de 17 años, identificada como V.T.B., y un hombre de 28 años, identificado como B.G.M.

Policía de Mendoza, móvil policial, operativo, robo, control, homicidio, secuestro El incidente ocurrió en Las Heras cuando un cable cayó al agua Foto: Cristian Lozano Tras el episodio, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió rápidamente al lugar. La joven fue trasladada al Hospital Central, mientras que el hombre fue derivado al Hospital Lagomaggiore.

Según informaron las autoridades policiales, ambos presentan diagnóstico de electrocución.