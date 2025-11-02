Luis Petri cumplió su promesa y volvió a una reconocida panadería en Las Heras que visitó en campaña

Luis Petri regresó a la panadería "La Pichona" tras el triunfo de la Libertad Avanza en Mendoza

Se trata de La Pichona, una tradicional panadería ubicada en Avenida San Martín 179, a la que Petri había acudido el 29 de septiembre, durante la campaña electoral, acompañado por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El gesto Luis Petri para agradecer el apoyo mendocino "Volví a la panadería de la querida Pichona, donde todo huele a trabajo, historia y orgullo mendocino", escribió Petri en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se lo ve compartiendo un momento con Georgina Medaura, dueña del comercio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Petri (@luispetriok) El mendocino completó su mensaje con palabras de agradecimiento: "En campaña pasé a conocerla; hoy regresé, palmeritas de por medio, para agradecerle en persona el apoyo y la confianza en el rumbo que lidera el presidente Javier Milei".

Por su parte, Francisco Lo Presti ya había destacado el valor simbólico del comercio durante la visita de septiembre. En ese momento, escribió en su perfil de X: "La Pichona es mucho más que una panadería: es parte de nuestra identidad, de esas historias que inspiran y nos enorgullecen como lasherinos".



Hoy tuve el honor de visitar junto a Luis Petri a La Pichona, un verdadero ícono de la panadería mendocina que desde hace más de 60 años forma parte de la vida de los lasherinos.



— Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) September 27, 2025