2 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Agradeció a los mendocinos

Luis Petri cumplió su promesa y volvió a una reconocida panadería en Las Heras que visitó en campaña

Luis Petri regresó a la panadería "La Pichona" tras el triunfo de la Libertad Avanza en Mendoza. Destacó "el trabajo y el orgullo mendocino".

Luis Petri regresó a la panadería La Pichona tras el triunfo de la Libertad Avanza en Mendoza

Luis Petri regresó a la panadería "La Pichona" tras el triunfo de la Libertad Avanza en Mendoza

Tras el amplio triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza, el diputado electo Luis Petri cumplió una promesa de campaña y volvió a visitar una reconocida panadería de Las Heras. El encuentro tuvo lugar este sábado y fue compartido por el propio Petri en sus redes sociales.

Se trata de La Pichona, una tradicional panadería ubicada en Avenida San Martín 179, a la que Petri había acudido el 29 de septiembre, durante la campaña electoral, acompañado por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El gesto Luis Petri para agradecer el apoyo mendocino

"Volví a la panadería de la querida Pichona, donde todo huele a trabajo, historia y orgullo mendocino", escribió Petri en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se lo ve compartiendo un momento con Georgina Medaura, dueña del comercio.

El mendocino completó su mensaje con palabras de agradecimiento: "En campaña pasé a conocerla; hoy regresé, palmeritas de por medio, para agradecerle en persona el apoyo y la confianza en el rumbo que lidera el presidente Javier Milei".

Por su parte, Francisco Lo Presti ya había destacado el valor simbólico del comercio durante la visita de septiembre. En ese momento, escribió en su perfil de X: "La Pichona es mucho más que una panadería: es parte de nuestra identidad, de esas historias que inspiran y nos enorgullecen como lasherinos".

La obra pública en la provincia de Mendoza.
Compromiso con el desarrollo y la previsibilidad

La provincia de Mendoza proyecta una inversión histórica de más de $800.000 millones en obra pública para 2026

