Diego Santilli: "Gracias al presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

“Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos . Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó.

Y continuó: “Me sorprendió gratamente, que el presidente te llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante. Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil . Tengo que seguir trabajando y vamos a ver que me ofrece el presidente”.

En tanto, el flamante miembro del Gabinete señaló que “esta es la etapa de crecimiento, que tiene que ser por 20, 30, 40 años, que es la única manera que un país salga adelante” . Y apuntó: “Estoy absolutamente convencido que ese es camino y que vamos en ese camino. Mi tarea es para sumar, para lograr las reformas que tenemos que hacer”.

El dirigente del PRO, que desde hacía tiempo venía mostrándose cerca del oficialismo, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La decisión se anunció tan solo unos días después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró del lugar sin haber llegado, al menos hasta ese momento, a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

Tras salir de la reunión con Javier Milei, Diego Santilli agradeció en las redes sociales la designación

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío.

Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones.

Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida. Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos. Con la Secretaría General de la Presidencia @KarinaMileiOk , con el Jefe de Gabinete @madorni, con el Presidente de la Cámara de Diputados @MenemMartin y con @PatoBullrich en el Senado.

Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad.

Santilli recibió el llamado de Milei cuando regresaba de ver correr a su hijo en el TV Pista en Paraná. “Es una clara señal de amplitud. Tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores. Menos con Kicillof al que enfrentó en 3 elecciones y le ganó en 2. Construyó una gran relación con Karina Milei primero, y con el Presidente después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, indicaron.