La CGT acepta debatir la reforma laboral, pero lanza una advertencia al Gobierno

En medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional , desde la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguraron que están dispuestos a discutir los cambios propuestos , aunque lanzaron una fuerte advertencia: “Si se nos cierran las puertas del diálogo, reaccionaremos” .

El dirigente Gerardo Martínez , titular de la UOCRA y referente de la central obrera, remarcó que el sindicalismo argentino “cuando tiene la posibilidad de negociar, negocia”, pero advirtió que si el Ejecutivo no garantiza condiciones claras para el intercambio, “vamos a recurrir a la movilización y a acciones contundentes ”.

Martínez subrayó que la CGT actuará con “acciones concretas y objetivas”, vinculadas a la defensa de los derechos laborales . “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías, utilizaremos todas las herramientas que tengamos para defender nuestro derecho”, sostuvo el gremialista.

La posible reforma laboral —aún en etapa de debate— incluiría, según trascendió, la habilitación de bancos de horas , salarios dinámicos y la posibilidad de negociar convenios colectivos por empresa . Estas propuestas, impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger , buscan “modernizar” las relaciones laborales, aunque generan preocupación en el sindicalismo, que teme un debilitamiento de la negociación colectiva sectorial.

Gerardo Martínez apuntó contra Sturzenegger y pidió equilibrio entre capital y trabajo

El jefe de la UOCRA cuestionó duramente a Sturzenegger, a quien calificó de “outsider sin entrenamiento en terreno” que pretende aplicar ideas teóricas “que no funcionan en ninguna parte del mundo”. “No sé qué sociedad pretenden. Tiene que haber equilibrio entre capital y trabajo, y el Estado debe garantizar un ambiente sustentable y representativo”, añadió.

Martínez también planteó que muchos funcionarios “no saben lo que es pagar un salario ni discutir un convenio colectivo” y reclamó un enfoque más realista y participativo. “Respetamos las capacidades intelectuales, pero no entienden las realidades laborales de las distintas actividades. Hay convenios por rama que deben ser considerados”, señaló.

Finalmente, advirtió que la CGT no rechaza el diálogo, pero exige que las propuestas sean debatidas “con transparencia y respeto”. “No puede haber consenso sin participación. Tanto el movimiento obrero como el sector productivo vamos a observar con detenimiento estas iniciativas”, concluyó.