2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alerta gremial

La CGT acepta debatir la reforma laboral, pero lanza una advertencia al Gobierno

“Si se cierran las puertas, habrá movilizaciones”, expresaron desde la CGT sobre la reforma laboral. La postura del gremio.

“No queremos conflicto, pero vamos a defender nuestros derechos”: la CGT endurece su postura.

Foto: Gentileza Noticias Argentinas

La CGT pide diálogo, pero advierte sobre posibles movilizaciones

El dirigente Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y referente de la central obrera, remarcó que el sindicalismo argentino “cuando tiene la posibilidad de negociar, negocia”, pero advirtió que si el Ejecutivo no garantiza condiciones claras para el intercambio, “vamos a recurrir a la movilización y a acciones contundentes”.

Encuentro en la Rosada

Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

Martínez subrayó que la CGT actuará con “acciones concretas y objetivas”, vinculadas a la defensa de los derechos laborales. “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías, utilizaremos todas las herramientas que tengamos para defender nuestro derecho”, sostuvo el gremialista.

federico sturzenegger
Gerardo Martínez calificó de “outsider sin entrenamiento en terreno” al ministro Federico Sturzenegger.

La posible reforma laboral —aún en etapa de debate— incluiría, según trascendió, la habilitación de bancos de horas, salarios dinámicos y la posibilidad de negociar convenios colectivos por empresa. Estas propuestas, impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, buscan “modernizar” las relaciones laborales, aunque generan preocupación en el sindicalismo, que teme un debilitamiento de la negociación colectiva sectorial.

Gerardo Martínez apuntó contra Sturzenegger y pidió equilibrio entre capital y trabajo

El jefe de la UOCRA cuestionó duramente a Sturzenegger, a quien calificó de “outsider sin entrenamiento en terreno” que pretende aplicar ideas teóricas “que no funcionan en ninguna parte del mundo”. “No sé qué sociedad pretenden. Tiene que haber equilibrio entre capital y trabajo, y el Estado debe garantizar un ambiente sustentable y representativo”, añadió.

Martínez también planteó que muchos funcionarios “no saben lo que es pagar un salario ni discutir un convenio colectivo” y reclamó un enfoque más realista y participativo. “Respetamos las capacidades intelectuales, pero no entienden las realidades laborales de las distintas actividades. Hay convenios por rama que deben ser considerados”, señaló.

Finalmente, advirtió que la CGT no rechaza el diálogo, pero exige que las propuestas sean debatidas “con transparencia y respeto”. “No puede haber consenso sin participación. Tanto el movimiento obrero como el sector productivo vamos a observar con detenimiento estas iniciativas”, concluyó.

José Caviglia, pionero del liberalismo mendocino, falleció a los 59 años
Dirigente clave

Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 1 de noviembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 1 de noviembre

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
