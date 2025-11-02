2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Compromiso con el desarrollo y la previsibilidad

La provincia de Mendoza proyecta una inversión histórica de más de $800.000 millones en obra pública para 2026

Con un presupuesto que destina el 14,5% a infraestructura, el Gobierno de la provincia de Mendoza reafirma su compromiso con el sector de la construcción.

La obra pública en la provincia de Mendoza.

La obra pública en la provincia de Mendoza.

En el marco de la celebración anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, reafirmó la decisiva prioridad política para el sector. La Provincia avanza hacia un Presupuesto 2026 que proyecta una inversión pública de 14,5% del total, superando consistentemente los dos dígitos. Además, participaron la vicegobernadora, Hebe Casado, y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Martín Sanchís.

Lee además
ATAJO asiste o colabora con las distintas fiscalías para abordar la situación de conflicto penal con medidas alternativas
Respuestas no punitivas

Justicia restaurativa en Mendoza: los delitos leves se transforman en trabajo comunitario
La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta.
Casa de las leyes

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

Esta proyección de inversión, que se estima superará los $800.000 millones, tiene como eje una "buena administración en pos de un Estado ordenado y moderno para que haya previsibilidad y desarrollo", aseguró la subsecretaria Marité Badui.

image

Pilares de la inversión y el fortalecimiento del sector de la construcción

A diferencia del contexto nacional, Mendoza logró sostener la obra pública gracias a su equilibrio fiscal de 10 años, lo que posibilita garantizar el pago en tiempo y forma a las empresas y avanzar con un cronograma anticipado de pagos cuando el margen fiscal lo permite.

Badui enfatizó que el stock de deuda pública se redujo 48% desde 2015, avalando el endeudamiento destinado casi íntegramente a obras. Además, el Ejecutivo impulsó medidas de apoyo directo al sector, como:

  • Reducción de presión fiscal: se mantuvieron bajas sostenidas de alícuotas de IIBB a actividades primarias e industriales. Para 2025, se incorporó la exención de sellados para todos los contratos de obra pública provincial, un ahorro concreto que alivia el costo financiero de las empresas.
  • Modernización y Transparencia: Se implementó la modernización del Registro de Constructores de Obra Pública (RACOP), eliminando barreras de entrada, equiparando obras privadas y públicas para el cómputo de antecedentes, y se redujo 37% la documentación requerida. Además, la publicación anticipada de pliegos de licitación, en pos de la transparencia, mejoró la calidad de los mismos y la concurrencia de empresas.
  • Compre mendocino: el compromiso con el empresariado local fue evidente, ya que, de 87 obras adjudicadas en esta gestión 91% fue a empresas mendocinas.
image

Plan de obra pública en marcha: resultados y proyecciones 2026 para la provincia de Mendoza

Pese a la caída de recaudación en el último año, el Gobierno tomó la clara decisión de no paralizar la obra pública, manteniendo 69 obras en ejecución y 17 ya entregadas.

Un punto central es la puesta en marcha efectiva del Fondo del Resarcimiento. Con una inversión comprometida de 830 millones de dólares para 46 proyectos que impactan en los cuatro oasis, se destacan:

  • Saneamiento: obras que mejorarán el servicio a más de 1 millón de usuarios.
  • Vialidad: más de 340 km de rutas en los cuatro oasis, además de la inversión en 33 km de nuevas vías férreas: Tren de Cercanías del Este y la ampliación del Metrotranvía.
  • Riego: intervenciones en 206 km de canalización, beneficiando a 2.091 productores y 21.242 hectáreas irrigadas.

Nuevas licitaciones con impacto social y económico para la provincia de Mendoza

El plan se consolida con más de 30 nuevos llamados a licitación previstos en el corto plazo. Entre los proyectos más destacados para el 2026, figuran: la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Notti, obras viales estratégicas en las rutas nacionales 7 y 40, la ampliación significativa del sistema penitenciario con la construcción de Almafuerte III y la ampliación de El Cerrito (más de 5.400 metros cuadrados) y la modernización del Sistema de Riego Canal Bombal.

“Nos une el interés común de hacer obras. Ustedes, para generar riqueza; nosotros, para poner a disposición infraestructura pública de calidad que permita la prestación de mayores y mejores bienes y servicios, dentro de un modelo de Estado provincial comprometido en acompañar al sector privado y construir reglas de juego claras, orden y previsibilidad”, concluyó Badui.

Temas
Seguí leyendo

Los museos de Mendoza: recorridos por la historia, el arte y curiosidades provinciales

Video: Luis Petri cumplió su promesa y volvió a una reconocida panadería en Las Heras que visitó en campaña

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

Es mendocina, lleva 15 años en el Cuerpo de Bomberos y se convirtió en un ejemplo en Mendoza

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Cultivos emergentes: frutilla y frambuesa, nuevas oportunidades productivas para Mendoza

Ascenso de la temperatura y cielo despejado: el pronóstico del tiempo par este domingo en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri regresó a la panadería La Pichona tras el triunfo de la Libertad Avanza en Mendoza
Agradeció a los mendocinos

Video: Luis Petri cumplió su promesa y volvió a una reconocida panadería en Las Heras que visitó en campaña

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta.
Casa de las leyes

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

Por Florencia Martinez del Rio
Diego Santilli nuevo Ministro del gabinete nacional.
Gobierno Nacional

Diego Santilli: "Gracias al presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Por Sitio Andino Política
Accidente trágico en Maipú. 
Volcó con su automóvil y terminó dentro de una acequia

Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Por Sitio Andino Policiales