Somos Pymes 2025: Mendoza fue sede del principal encuentro empresarial del país

Este miércoles concluyó una nueva edición del Somos Pymes Summit – Competitividad PyME , donde 800 empresarios locales y nacionales se reunieron para debatir los desafíos y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en un contexto de cambio e innovación constante.

La provincia de Mendoza fue el escenario elegido para este encuentro federal, que también contó con la participación de autoridades provinciales , entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo , quien cerró el evento con un mensaje de apoyo al sector privado y a las Pymes , destacando la necesidad de políticas que promuevan la inversión , la innovación y la sustentabilidad .

Desde el Hotel Sheraton se desarrolló uno de los principales espacios de análisis y networking empresarial del país, con la participación de referentes del sector productivo y funcionarios locales , donde se abordaron temas clave como competitividad , digitalización , financiamiento y modernización del sistema productivo.

Hoy participé del cierre del Somos Pymes Summit – Competitividad PyME 2025, un encuentro que reunió en Mendoza a más de mil empresarios, economistas y referentes del sector productivo y tecnológico de todo el país. Las PyMEs son el corazón de nuestra economía, generan empleo… pic.twitter.com/7OBl1ijHlx

Durante su intervención, Cornejo subrayó la necesidad de avanzar en reformas estructurales en materia fiscal y laboral para fortalecer la competitividad del sector: “Para que haya inversión y generación de empleo privado también hacen falta reformas estructurales en materia fiscal y laboral”.

El mandatario provincial destacó además que las Pymes, “el corazón de la economía argentina ”, reciben acompañamiento desde Mendoza mediante medidas concretas que alivian su carga impositiva. Agregó que la provincia lleva siete años consecutivos de equilibrio fiscal, reducción de la presión tributaria y eliminación gradual de impuestos: “Somos una de las pocas provincias con superávit y una gestión responsable que genera confianza y previsibilidad para invertir ”.

Embed Mendoza fue sede del Summit Competitividad PyME: economía, política y nuevas tecnologías pic.twitter.com/sCR3WW0HBS — Producción Mendoza (@ProduccionMza) October 23, 2025

Respecto al trabajo con el gobierno nacional, Cornejo aseguró que se avanza en la mejora del sector PyME, tema que también será parte del debate en el Consejo de Mayo: “Estas reformas requieren consensos amplios y responsabilidad institucional. En Mendoza trabajamos con esa lógica: diálogo, cooperación y responsabilidad fiscal. No hay crecimiento posible sin acuerdos entre los distintos niveles del Estado y el sector privado”.

Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, resaltó la importancia de construir políticas públicas basadas en el diálogo con el sector privado: “El futuro económico se construye desde la cooperación entre Estado y empresas, porque las mejores ideas surgen muchas veces del trabajo cotidiano en fábricas, talleres y parques industriales ”.