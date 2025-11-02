Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Un trágico accidente vial ocurrió en la tarde de este domingo en el departamento de Maipú, donde un hombre de 70 años perdió la vida luego de volcar con su vehículo y caer a una acequia.
2 de noviembre de 2025
El hecho luctuoso se dio en la intercepción de calles Emilio Civit y Maza de Maipú. La víctima fatal tenía 70 años.
Un trágico accidente vial ocurrió en la tarde de este domingo en el departamento de Maipú, donde un hombre de 70 años perdió la vida luego de volcar con su vehículo y caer a una acequia.
El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, cuando por razones que se investigan, un automóvil Fiat Duna perdió el control, volcó y terminó dentro de la acequia.
Personal policial, junto a Bomberos Voluntarios y el Servicio de Emergencias Coordinado, trabajó intensamente en el rescate del conductor, quien se encontraba atrapado dentro del rodado. Pese a los esfuerzos, el médico interviniente constató la muerte en el lugar.