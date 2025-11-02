Accidente vial en Maipú le costo la vida a un hombre mayor

Accidente trágico en Maipú. Foto: Yemel Fil

Un trágico accidente vial ocurrió en la tarde de este domingo en el departamento de Maipú, donde un hombre de 70 años perdió la vida luego de volcar con su vehículo y caer a una acequia.

El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, cuando por razones que se investigan, un automóvil Fiat Duna perdió el control, volcó y terminó dentro de la acequia.

El hombre quedó atrapado dentro del rodado Personal policial, junto a Bomberos Voluntarios y el Servicio de Emergencias Coordinado, trabajó intensamente en el rescate del conductor, quien se encontraba atrapado dentro del rodado. Pese a los esfuerzos, el médico interviniente constató la muerte en el lugar.