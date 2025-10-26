26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Diego Santilli reconoció que fue "una campaña difícil" tras la salida de Espert

El candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli destacó el apoyo de Javier Milei y pidió a la ciudadanía concurrir a votar.

Diego Santilli votó e instó al sufragio de todos los argentinos.

Diego Santilli votó e instó al sufragio de todos los argentinos.

Por Sitio Andino Política

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli admitió hoy en las elecciones 2025 que fue “una campaña electoral difícil” debido a la situación que se vivió con José Luis Espert, quien encabezaba la lista de ese espacio pero debió renunciar, lo que provocó que el dirigente del PRO ocupara su lugar apenas 18 días antes de los comicios de este domingo.

Diego Santilli: "Ha sido una campaña muy difícil"

Ha sido una campaña difícil, corta para mí, 18 días. Difícil. Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata. Pero lo más importante es que la gente venga a votar”, dijo Santillo tras emitir su voto en la localidad de Tigre.

Lee además
Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello
Una perlita

Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello
Autorizan a Diego Santilli a reimprimir la cartelería de su lista electoral.
Elecciones 2025

Autorizan a Diego Santilli a reimprimir los afiches de su lista electoral

El actual diputado insistió con la importancia de que la gente vaya a votar “porque tiene la oportunidad hoy de elegir”. A su vez, aseguró que su expectativa está puesta “en descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando obtuvo el triunfo con cerca de 15 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza

Santilli evitó profundizar sobre las internas dentro del espacio, especialmente cuando le preguntaron por José Luis Espert: “No me hagan hablar cosas que no puedo”, respondió, dejando entrever las diferencias que atraviesan a la coalición en la provincia.

El dirigente también valoró el respaldo de la Casa Rosada: “Le agradecí al Presidente la oportunidad que me dio de liderar este camino”, afirmó, en referencia al apoyo de Javier Milei en la estrategia bonaerense.

Temas
Seguí leyendo

Más del 25% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas

Votó Máximo Kirchner e hizo duras declaraciones entorno a la política exterior de Javier Milei

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

Emir Félix cuestionó al gobierno y afirmó que esta es una "elección trascendente": "Se define un modelo"

Cornejo: "Espero que después de esta elección se despejen los temores y que la economía empiece a crecer"

Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda votó en Lavalle y pidió participación masiva en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Te Puede Interesar