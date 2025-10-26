Diego Santilli reconoció que fue "una campaña difícil" tras la salida de Espert

Diego Santilli votó e instó al sufragio de todos los argentinos.

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli admitió hoy en las elecciones 2025 que fue “una campaña electoral difícil” debido a la situación que se vivió con José Luis Espert, quien encabezaba la lista de ese espacio pero debió renunciar, lo que provocó que el dirigente del PRO ocupara su lugar apenas 18 días antes de los comicios de este domingo.

Diego Santilli: "Ha sido una campaña muy difícil" “Ha sido una campaña difícil, corta para mí, 18 días. Difícil. Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata. Pero lo más importante es que la gente venga a votar”, dijo Santillo tras emitir su voto en la localidad de Tigre.

El actual diputado insistió con la importancia de que la gente vaya a votar “porque tiene la oportunidad hoy de elegir”. A su vez, aseguró que su expectativa está puesta “en descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando obtuvo el triunfo con cerca de 15 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza

Santilli evitó profundizar sobre las internas dentro del espacio, especialmente cuando le preguntaron por José Luis Espert: “No me hagan hablar cosas que no puedo”, respondió, dejando entrever las diferencias que atraviesan a la coalición en la provincia.

El dirigente también valoró el respaldo de la Casa Rosada: “Le agradecí al Presidente la oportunidad que me dio de liderar este camino”, afirmó, en referencia al apoyo de Javier Milei en la estrategia bonaerense.