26 de octubre de 2025
Sitio Andino
Elecciones 2025

Luis Petri agradeció a los mendocinos tras su victoria: "Hoy empieza una nueva etapa"

El ministro de Defensa de la Nación volverá al Congreso y le envió un mensaje especial a los mendocinos. Qué dijo Luis Petri.

 Por Sofía Pons

A través de las redes sociales, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, agradeció a la población mendocina por darle el apoyo para volver al Congreso como diputado nacional.

Este domingo, la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en la provincia y le dio la victoria a Petri. "Gracias por creer, por no aflojar, por poner el corazón en cada paso. Gracias a cada mendocino que defendió la libertad con coraje, que cuidó el voto y que se animó a soñar con una Argentina distinta. Hoy hicimos historia: Mendoza volvió a ser la Capital Nacional de la Libertad, la provincia que marca el rumbo del país y demuestra que el cambio no se detiene", expresó a través de sus redes sociales.

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"
Petri y Cornejo, los grandes ganadores de la jornada
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza
El mensaje de Luis Petri para su electorado

Con el 87,77% de las mesas escrutadas, en la provincia de Mendoza La Libertad Avanza ganó con el 53,90%, por lo que Luis Petri obtuvo un lugar en el Congreso y vuelve a ser legislador.

"Gracias también a los argentinos que acompañaron este proceso y ratificaron el rumbo del presidente Javier Milei. Esta victoria es de todos los que nunca se rindieron, de los que trabajan, producen y creen en un futuro mejor", expresó en referencia a la victoria del oficialismo a nivel nacional.

Por último, indicó: "Hoy empieza una nueva etapa: la de consolidar el cambio, defender la libertad y hacer grande a la Argentina otra vez. ¡Gracias Mendoza, gracias Argentina! ¡Viva la Libertad carajo!".

Por Sitio Andino Política