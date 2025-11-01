Conducía un cuatriciclo en Las Heras, cayó a un barranco y fue rescatado en helicóptero Foto: Gobierno de Mendoza

Por Luis Calizaya







Pasado el mediodía de este sábado, un hombre sufrió un fuerte accidente mientras practicaba enduro en un cuatriciclo, al caer a un barranco en las inmediaciones del puesto El Chavo. Debido a las múltiples lesiones que presentaba, debió ser rescatado y trasladado de urgencia en un helicóptero policial al Hospital Central.

Rescate aéreo en Las Heras: el hombre permanece hospitalizado Durante la tarde, el Cuerpo de Aviación Policial de Mendoza llevó a cabo un operativo de rescate aéreo en las inmediaciones del puesto El Chavo, entre la planta 5 de Minetti y Jocolí, de Las Heras. La intervención, activada a las 13:40, se inició tras el aviso de que un motociclista había caído a un barranco.

Tras la alerta, el cuerpo de rescatistas comenzó a rastrear la ubicación exacta del conductor, de 53 años, mediante la posición GPS proporcionada por sus compañeros. En paralelo, el helicóptero Halcón Uno despegó con personal de la Patrulla de Rescate y logró aterrizar en una zona elevada, a unos 300 metros del lugar del siniestro. En el sitio, se identificó a la víctima y se confirmó que había volcado su cuatriciclo.

Helicoptero - Rescate - Mendoza (1) La víctima permanece internada en el Hospital Central. Foto: Gobierno de Mendoza El equipo médico comprobó que el hombre se encontraba lúcido, aunque presentaba múltiples lesiones, además de signos de hipotensión, taquicardia y posible neumotórax. Por la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia al Hospital Central en el helicóptero policial, acompañado por personal médico.